أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددًا إصراره على الاستيلاء على جزيرة غرينلاند، ملوّحًا بكلّ الخيارات لضم غرينلاند الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي الواقعة في القطب الشمالي.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب يدرس خيارات عدة للسيطرة على غرينلاند، بما في ذلك استخدام القوّة العسكرية، في خطوة تهدّد العلاقات الأميركية الأوروبية وتثير جدلًا عالميًا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: إن "الرئيس دونالد ترامب يدرس عدة خيارات للاستحواذ على غرينلاند، بما في ذلك استخدام الجيش"، الأمر الذي يثير مخاوف في أوروبا بشأن مصير الجزيرة الأكبر في العالم.

وأضافت ليفيت في تصريح لوكالة فرانس برس: "أوضح الرئيس ترامب أن الاستحواذ على غرينلاند يمثل أولوية للأمن القومي للولايات المتحدة، وأنه أمر حيوي لردع خصومنا في منطقة القطب الشمالي".

وتابعت: "يدرس الرئيس وفريقه خيارات عدة للمضي قدمًا نحو تحقيق هذا الهدف المهم للسياسة الخارجية، وبالطبع فإن استخدام الجيش الأميركي يبقى خيارًا مطروحًا بالنسبة إلى القائد الأعلى للقوات المسلّحة".

وكانت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت قد أعلنت أن غرينلاند والدنمارك طلبتا عقد اجتماع عاجل مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لمناقشة تصريحات ترامب الأخيرة بشأن نيّته الاستيلاء على الجزيرة القطبية الشمالية. وتنتقد نوك وكوبنهاغن بشكل خاص، حجّة ترامب المتكرّرة بشأن ضرورة التحرك ضدّ الصين في غرينلاند.

وفي السياق، أفادت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز"، بأن ماركو روبيو أبلغ مشرعين أميركيين بأن الخيار الأفضل برأي ترامب هو شراء غرينلاند من الدنمارك، مضيفًا أن التهديدات لا تشير إلى غزو وشيك.

وقالت نيويورك تايمز، إن ترامب طلب من مساعديه تقديم خطة محدثة للاستحواذ على غرينلاند، علمًا بأنه كان قد طرح الفكرة خلال ولايته الأولى.

وقالت وول ستريت جورنال إن تصريحات روبيو جاءت بعد أن سأل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عما إذا كانت إدارة ترامب تخطط لاستخدام القوّة العسكرية في أماكن أخرى، بما في ذلك المكسيك وغرينلاند.

وأضافت الصحيفة، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان روبيو يسعى إلى تهدئة مخاوف المشرعين، لكن إدارة ترامب أشارت منذ فترة طويلة إلى رغبتها في إقناع الدنمارك بالتخلي عن السيطرة على غرينلاند.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو من أبرز حلفاء ترامب في الكونغرس، قوله: "إن ما تقوم به الإدارة بشأن غرينلاند يدور كله حول المفاوضات.. نحن بحاجة إلى السيطرة القانونية والحماية القانونية لتبرير تطوير المنطقة ووضع قواتنا على الأرض".

