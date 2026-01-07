كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
مانشستر يونايتد يستعد لمحادثات مع سولشاير وكاريك في إطار سعيه لتعيين مدرب مؤقت
2026-01-07 20:31
يستعد أولي غونار سولشاير ومايكل كاريك لإجراء محادثات إضافية مع مانشستر يونايتد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في إطار سعي النادي لتعيين مدرب مؤقت، بعد إقالة روبين أموريم.

ومن المفهوم أن كلًّا من الثنائي، وكلاهما لاعب سابق في مانشستر يونايتد، قد أجرى جولة أولى من المناقشات غير الرسمية مع المدير الرياضي جيسون ويلكوكس، أمس الثلاثاء 6 كانون الثاني/يناير، ومن المقرر أن يعقدا محادثات إضافية، لكنها لن تكون اليوم الأربعاء نظرًا لتركيز الفريق على مباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بيرنلي.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية، أنه قد تكون هناك أدوار لسوشاير وكاريك في الجهاز الفني الجديد. وسيقود دارين فليتشر، وهو لاعب سابق في مانشستر يونايتد، الفريق أمام بيرنلي. ويُعتقد أن مانشستر يونايتد يدرس خيارات أخرى، تتضمن المهاجم السابق للفريق رود فان نيستلروي.

وبعد إقالة روبين أموريم، يوم الاثنين الماضي، أصبح الفريق بلا مدير فني دائم.

وإذا نجح سولشاير، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يعود فيها لتدريب الفريق. حيث كان قد تولى تدريب الفريق مؤقتًا، في البداية، في كانون الأول/ديسمبر 2018 عقب رحيل جوزيه مورينيو، قبل أن يحصل على المنصب بشكل دائم في آذار/مارس التالي.

وأقيل سولشاير في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وحل محله كاريك بشكل مؤقت.

ويدخل مانشستر يونايتد مواجهة بيرنلي وهو يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق 8 انتصارات من 20 مباراة حتى الآن.

