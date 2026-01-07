أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر تصعيد خطاب الأعداء ضدّها تهديدًا ولن تدعه يمرّ دون ردّ، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستقطع اليد التي تعتدي على إيران.

وقال في خلال كلمة له أمام طلاب جامعة القيادة والأركان التابعة للجيش الإيراني اليوم الأربعاء 07 كانون الثاني/يناير 2026: "إن العدوّ يسعى إلى حرمان إيران من قدراتها ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية للقوة".

وأضاف اللواء حاتمي قائلًا: "إن الشعب الإيراني وقائد الثورة الإسلامية آية الله الإمام السيد على الخامنئي هما مصدرا القوّة والركيزتان الأساسيتان لإيران العزيزة".

وأشار اللواء حاتمي إلى الوضع الراهن في إيران وبعض الاضطرابات القائمة، موضحًا أن "الاحتجاجات أمر طبيعي في أي بلد، لكن ما هو غير مألوف وغير معتاد هو تحوّل الاحتجاج إلى أعمال شغب في وقت قصير جدًّا وبلا شك، إن الأعداء وراء هذه المؤامرات".

وتابع قائلًا: "إن احتجاجات الشعب الإيراني النقابية لا علاقة لها برئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء الكيان الصهيوني المجرم، وكان سلوك شعبنا العزيز بصيص أمل ونقطة مضيئة في هذه الأحداث، وقد تصرف الشعب بيقظة شديدة".

وفي جانب آخر من تصریحاته قال اللواء حاتمي: "أستطيع أن أقول بثقة، إن جاهزية القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم تفوق بكثير ما كانت عليه قبل الحرب؛ لذا إذا ارتكب العدوّ خطأً، فسيتلقى ردًّا حاسمًا وسنقطع يد أي معتدٍ".

وشدد القائد العام للجيش الإيراني على أن إيران الإسلامية تعتبر تصعيد خطاب الأعداء ضدّ الشعب الإيراني تهديدًا، ولن تدعه يستمر دون ردّ.

وختم اللواء حاتمي مؤكدًا أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية "سيبذل كلّ جهوده للدفاع عن استقلال الجمهورية الإسلامية وسلامتها الإقليمية ونظامها".

