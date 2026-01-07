كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي شهيدٌ وجريح بغارة "إسرائيلية" استهدفت سيارة في بلدة جويا

عربي ودولي

فرار سجناء وتصفيات دامية وغموض حول مصير
عربي ودولي

فرار سجناء وتصفيات دامية وغموض حول مصير "الزبيدي" جنوب اليمن

2026-01-07 22:17
79

تشهد المحافظات الجنوبية اليمنية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي، تصاعدًا خطيرًا في حالة الانفلات الأمني والصراع الداخلي بين فصائل العدوان، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة في محيط السجن المركزي بمدينة زنجبار، عاصمة أبين، انتهت بفرار عدد من السجناء في ظروف غامضة، وسط عجز قوات الحراسة عن السيطرة على الموقف، ما أثار مخاوف واسعة بين السكان من تداعيات أمنية خطيرة.

وفي الوقت ذاته، تواصلت موجة التصفيات الدموية بين الفصائل الموالية للعدوان السعودي الإماراتي، إذ قُتل 3 مجندين وأصيب 7 آخرون من اللواء 32 –عمالقة، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت طاقمًا عسكريًا لهم بمدينة عتق في شبوة، فيما تعرضت مجاميع عسكرية بقيادة فواز الشبحي لكمين مسلح في مديرية مودية بأبين، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في مؤشر على دخول الصراع مرحلة جديدة من المواجهات بين الأطراف المحسوبة على الرياض وأبو ظبي.

وعلى وقع هذه التطورات الميدانية، برزت أزمة سياسية متصاعدة مع كشف مصادر مسؤولة عن فرار رئيس ما يسمّى "المجلس الانتقالي الجنوبي" الموالي للإمارات؛ عيدروس الزبيدي، إلى محافظة الضالع، وسط أنباء عن إعلان مرتقب للعمل المسلح ضدّ السعودية وما يسمّى المجلس الرئاسي.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول بارز في "المجلس الانتقالي" أن السلطات السعودية خيرت الزبيدي بين التوجّه إلى الرياض للحوار أو مواجهة قصف على عدن، وسط تقارير تتحدث عن إصابته بجروح بالغة جراء الغارات الجوية السعودية التي استهدفت صباح اليوم الأربعاء معسكرًا في الضالع مسقط رأس الزبيدي، ما يجعل مصيره حتّى اللحظة غامضًا.

وأعلنت مليشيا المرتزق عبد الرحمن المحرمي المعروف بـ"أبي زرعة" التابع للاحتلال السعودي فرض حظر التجوال في محافظة عدن بالتزامن مع تصاعد التوتر بين مرتزقة الاحتلال الإماراتي السعودي.

وأوضحت مصادر إعلامية أن ميليشيا المحرمي فرضت حظرًا للتجوال في مدينة عدن بين 9:00 مساءً وحتى الساعة 6:00 صباحًا بالتزامن مع ورود أنباء عن وجود الزبيدي في المدينة، مشيرة إلى أن مدينة الضالع لا تزال هي الأخرى تشهد تحليقًا مكثفًا ومتواصلًا للطائرات المُسيّرة الاستطلاعية.
وتأتي هذه التطورات وسط ضغط سعودي متواصل على ميليشيا الانتقالي لتسليم مدينة عدن.. حيث أصدر النظام السعودي في وقت سابق اليوم أوامره بضرورة انتقال قيادات الانتقالي إلى الرياض.

هذه الأحداث المتلاحقة، من فرار السجناء إلى التصفيات المسلحة وصولًا إلى الغموض السياسي المحيط بالزبيدي، تعكس مشهدًا متفجرًا في جنوب اليمن، حيث تتداخل الصراعات الداخلية لفصائل العدوان مع صراع النفوذ الإقليمي بين دولتي العدوان، وسط مخاوف من تداعيات أكثر خطورة على استقرار المحافظات الجنوبية ووضع السكان المتدهور اقتصاديًا وخدميًا.

الكلمات المفتاحية
السعودية الإمارات العربية المتحدة اليمن عدن
إقرأ المزيد
المزيد
فرار سجناء وتصفيات دامية وغموض حول مصير
فرار سجناء وتصفيات دامية وغموض حول مصير "الزبيدي" جنوب اليمن
عربي ودولي منذ ساعتين
ترامب مصرّ على الاستحواذ على جزيرة غرينلاند ولو بالقوة العسكرية
ترامب مصرّ على الاستحواذ على جزيرة غرينلاند ولو بالقوة العسكرية
عربي ودولي منذ 4 ساعات
ترامب يكشف عن خطة لبيع نفط فنزويلا
ترامب يكشف عن خطة لبيع نفط فنزويلا
عربي ودولي منذ 4 ساعات
الأمم المتحدة تحذر: سياسات
الأمم المتحدة تحذر: سياسات "إسرائيل" في الضفّة "خانقة"
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
فرار سجناء وتصفيات دامية وغموض حول مصير
فرار سجناء وتصفيات دامية وغموض حول مصير "الزبيدي" جنوب اليمن
عربي ودولي منذ ساعتين
ارتدادات فضيحة أبو عمر.. هل يمكن الطعن بتكليف نواف سلام برئاسة الحكومة؟ 
ارتدادات فضيحة أبو عمر.. هل يمكن الطعن بتكليف نواف سلام برئاسة الحكومة؟ 
نقاط على الحروف منذ 7 ساعات
صنعاء: نحضّر لضربة قوية وموجعة للكيان
صنعاء: نحضّر لضربة قوية وموجعة للكيان "الإسرائيلي"! 
عربي ودولي منذ يوم
خلاف جدي سعودي- إماراتي في اليمن أم تبادل أدوار برعاية أميركية؟
خلاف جدي سعودي- إماراتي في اليمن أم تبادل أدوار برعاية أميركية؟
مقالات منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة