تشهد المحافظات الجنوبية اليمنية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي، تصاعدًا خطيرًا في حالة الانفلات الأمني والصراع الداخلي بين فصائل العدوان، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة في محيط السجن المركزي بمدينة زنجبار، عاصمة أبين، انتهت بفرار عدد من السجناء في ظروف غامضة، وسط عجز قوات الحراسة عن السيطرة على الموقف، ما أثار مخاوف واسعة بين السكان من تداعيات أمنية خطيرة.

وفي الوقت ذاته، تواصلت موجة التصفيات الدموية بين الفصائل الموالية للعدوان السعودي الإماراتي، إذ قُتل 3 مجندين وأصيب 7 آخرون من اللواء 32 –عمالقة، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت طاقمًا عسكريًا لهم بمدينة عتق في شبوة، فيما تعرضت مجاميع عسكرية بقيادة فواز الشبحي لكمين مسلح في مديرية مودية بأبين، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في مؤشر على دخول الصراع مرحلة جديدة من المواجهات بين الأطراف المحسوبة على الرياض وأبو ظبي.

وعلى وقع هذه التطورات الميدانية، برزت أزمة سياسية متصاعدة مع كشف مصادر مسؤولة عن فرار رئيس ما يسمّى "المجلس الانتقالي الجنوبي" الموالي للإمارات؛ عيدروس الزبيدي، إلى محافظة الضالع، وسط أنباء عن إعلان مرتقب للعمل المسلح ضدّ السعودية وما يسمّى المجلس الرئاسي.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول بارز في "المجلس الانتقالي" أن السلطات السعودية خيرت الزبيدي بين التوجّه إلى الرياض للحوار أو مواجهة قصف على عدن، وسط تقارير تتحدث عن إصابته بجروح بالغة جراء الغارات الجوية السعودية التي استهدفت صباح اليوم الأربعاء معسكرًا في الضالع مسقط رأس الزبيدي، ما يجعل مصيره حتّى اللحظة غامضًا.

وأعلنت مليشيا المرتزق عبد الرحمن المحرمي المعروف بـ"أبي زرعة" التابع للاحتلال السعودي فرض حظر التجوال في محافظة عدن بالتزامن مع تصاعد التوتر بين مرتزقة الاحتلال الإماراتي السعودي.

وأوضحت مصادر إعلامية أن ميليشيا المحرمي فرضت حظرًا للتجوال في مدينة عدن بين 9:00 مساءً وحتى الساعة 6:00 صباحًا بالتزامن مع ورود أنباء عن وجود الزبيدي في المدينة، مشيرة إلى أن مدينة الضالع لا تزال هي الأخرى تشهد تحليقًا مكثفًا ومتواصلًا للطائرات المُسيّرة الاستطلاعية.

وتأتي هذه التطورات وسط ضغط سعودي متواصل على ميليشيا الانتقالي لتسليم مدينة عدن.. حيث أصدر النظام السعودي في وقت سابق اليوم أوامره بضرورة انتقال قيادات الانتقالي إلى الرياض.

هذه الأحداث المتلاحقة، من فرار السجناء إلى التصفيات المسلحة وصولًا إلى الغموض السياسي المحيط بالزبيدي، تعكس مشهدًا متفجرًا في جنوب اليمن، حيث تتداخل الصراعات الداخلية لفصائل العدوان مع صراع النفوذ الإقليمي بين دولتي العدوان، وسط مخاوف من تداعيات أكثر خطورة على استقرار المحافظات الجنوبية ووضع السكان المتدهور اقتصاديًا وخدميًا.

الكلمات المفتاحية