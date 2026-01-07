كشفت شركة ساوندكور، الذراع الصوتية التابعة لشركة أنكر، عن مسجل صوتي جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي تحت اسم "وورك"، وذلك على هامش معرض CES 2026، في خطوة تستهدف المحترفين والطلاب الباحثين عن حل عملي لتسجيل الاجتماعات والمحاضرات دون الاعتماد على الهواتف أو تطبيقات تدوين الملاحظات.

تصميم صغير وحضور غير مزعج

يأتي الجهاز الجديد بحجم يقارب زر القميص، مع سماكة أكبر قليلًا، ويتميّز بتصميم يتيح ارتداءه أو استخدامه بعدة طرق؛ سواء بتثبيته على الملابس، أو لصقه على الأسطح المغناطيسية، أو حتّى ارتدائه كسلسلة. والهدف منه بحسب الشركة المصنة، هو جعل التسجيل طبيعيًا وغير ملفت داخل الاجتماعات أو المقابلات الرسمية.

ورغم صغر حجمه، يعتمد الجهاز على نظام ميكروفونات مزدوجة قادر على التقاط صوت واضح من مختلف أرجاء الغرفة. وتؤكد شركة ساوندكور أن هذه الجودة العالية تساهم في تحقيق دقة تفريغ نصي تصل إلى 97%.

ومن خلال التطبيق المرافق، يحصل المستخدم على نص كامل للتسجيل إلى جانب ملخص ذكي يبرز أهم النقاط، ما يوفر وقتًا كبيرًا في مراجعة الاجتماعات الطويلة.

ميزة ذكية لتحديد اللحظات المهمّة

واحدة من أبرز خصائص الجهاز هي ميزة الضغط المزدوج، حيث يمكن للمستخدم النقر مرتين على الجهاز عند سماع معلومة مهمة، ليقوم الذكاء الاصطناعي لاحقًا بإعطاء أولوية لهذا الجزء ضمن التفريغ والملخص، وهو حل عملي لمشكلة البحث اليدوي داخل التسجيلات الطويلة.

يعتمدالجهاز على زر فعلي لبدء وإيقاف التسجيل مع مؤشرات ضوئية واهتزاز خفيف للتأكيد، ما يمنح المستخدم تحكمًا واضحًا. وعلى صعيد الأمان، يدعم الجهاز تشفير AES - 256 ومعتمد من "أبل" عبر MFi، لضمان بقاء التسجيلات الحساسة على الجهاز دون رفعها إلى خوادم غير موثوقة.

علبة شحن ذكية ودعم Find My

يأتي الجهاز مع علبة شحن نحيفة بمنفذ USB - C، وتتميّز بظهر مغناطيسي يسمح بتثبيتها على هواتف MagSafe أو Qi2.

كما يدعم الجهاز خدمة Apple Find My لتتبع موقعه في حال فقدانه، وهي ميزة مهمّة بالنظر إلى حجمه الصغير، مع غياب دعم مماثل حاليًّا لأجهزة أندرويد.

