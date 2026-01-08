كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي الجيش اللبناني: استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" ينعكس سلبًا في إنجاز المهام

لبنان

المجلس الشيعي الأعلى يرفض حملات التطاول ويحذّر من المساس بالوحدة الوطنية
لبنان

المجلس الشيعي الأعلى يرفض حملات التطاول ويحذّر من المساس بالوحدة الوطنية

2026-01-08 09:14
المجلس الشيعي الأعلى استنكر المواقف المتطاولة على الطائفة: نحذر من استمرار هذه التجاوزات ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية
84

صدر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بيان أعلن فيه أنه يرصد منذ فترة، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مواقف سياسية وإعلامية تُمعن في التجنّي والتطاول على الطائفة الإسلامية الشيعية، وعلى عقائدها ومراجعها الدينية وعلمائها في لبنان والعالم.

وأوضح المجلس أنه آثر طويلًا عدم الرد على هذه المواقف وعدم الانزلاق إلى ردود فعل لا تنسجم مع الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن، في ظل العدوان "الإسرائيلي" المستمر والمتصاعد، وكذلك في ظل الهجمة السياسية الداخلية التي تستهدف طائفة قدّمت للوطن أغلى ما تملك في سبيل حريته وسيادته وكرامته.

وأشار إلى أنه راهن على موقف حازم من السلطات السياسية والقضائية لِلجم هذه المواقف وردعها عبر القوانين المرعية الإجراء، إلا أنّه فوجئ باعتصام هذه السلطات بالصمت المطبق حيال هذا التطاول.

وبناءً عليه، أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رفضه واستنكاره الشديدين لما وصفه بالمواقف الرخيصة، التي تبدو مدفوعة بإرادات سياسية داخلية وخارجية، مطالبًا السلطات المختصة بالقيام بواجبها الوطني والدستوري لوضع حدّ لهذا التطاول والبذاءة التي فاقت كلّ حد.

وحذّر المجلس من استمرار هذه التجاوزات اللاأخلاقية واللّا وطنية، مؤكدًا احتفاظه بحقه في اتّخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة ورفع الدعاوى القضائية، ومحمّلًا السلطات الرسمية كامل المسؤولية في حال استمرار أصحاب هذه التجاوزات في نهجهم، وذلك حرصًا على الوحدة الوطنية في مواجهة الرياح المسمومة التي يتعرض لها البلد.

الكلمات المفتاحية
المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى شيعة لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا يبحث خطة
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا يبحث خطة "حصر السلاح" وملفات مالية وإدارية
لبنان منذ 7 دقائق
رجّي يحرّض الجيش على قتال المقاومة ويدعو لعدم إعادة الإعمار 
رجّي يحرّض الجيش على قتال المقاومة ويدعو لعدم إعادة الإعمار 
لبنان منذ 50 دقيقة
بالصور| وزير الخارجية الإيرانية في بيروت 
بالصور| وزير الخارجية الإيرانية في بيروت 
لبنان منذ ساعة
الرئيس بري: إنجازات المؤسسة العسكرية تكاد تكتمل لولا احتلال
الرئيس بري: إنجازات المؤسسة العسكرية تكاد تكتمل لولا احتلال "إسرائيل" لنقاط عديدة
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
المجلس الشيعي الأعلى يرفض حملات التطاول ويحذّر من المساس بالوحدة الوطنية
المجلس الشيعي الأعلى يرفض حملات التطاول ويحذّر من المساس بالوحدة الوطنية
لبنان منذ 3 ساعات
العلامة الخطيب ينعى الشيخ رضا مهدي
العلامة الخطيب ينعى الشيخ رضا مهدي
لبنان 2025-12-24
برعاية الشيخ الخطيب.. تكريم الباحثين المشاركين في تأليف مجموعة كتب في مركز مشارق
برعاية الشيخ الخطيب.. تكريم الباحثين المشاركين في تأليف مجموعة كتب في مركز مشارق
لبنان 2025-12-23
الشيخ الخطيب مستقبِلًا السفير الإيراني ووفودًا دينية: على الدولة حماية شعبها وسيادتها
الشيخ الخطيب مستقبِلًا السفير الإيراني ووفودًا دينية: على الدولة حماية شعبها وسيادتها
لبنان 2025-12-22
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة