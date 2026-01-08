صدر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بيان أعلن فيه أنه يرصد منذ فترة، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مواقف سياسية وإعلامية تُمعن في التجنّي والتطاول على الطائفة الإسلامية الشيعية، وعلى عقائدها ومراجعها الدينية وعلمائها في لبنان والعالم.

وأوضح المجلس أنه آثر طويلًا عدم الرد على هذه المواقف وعدم الانزلاق إلى ردود فعل لا تنسجم مع الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن، في ظل العدوان "الإسرائيلي" المستمر والمتصاعد، وكذلك في ظل الهجمة السياسية الداخلية التي تستهدف طائفة قدّمت للوطن أغلى ما تملك في سبيل حريته وسيادته وكرامته.

وأشار إلى أنه راهن على موقف حازم من السلطات السياسية والقضائية لِلجم هذه المواقف وردعها عبر القوانين المرعية الإجراء، إلا أنّه فوجئ باعتصام هذه السلطات بالصمت المطبق حيال هذا التطاول.

وبناءً عليه، أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رفضه واستنكاره الشديدين لما وصفه بالمواقف الرخيصة، التي تبدو مدفوعة بإرادات سياسية داخلية وخارجية، مطالبًا السلطات المختصة بالقيام بواجبها الوطني والدستوري لوضع حدّ لهذا التطاول والبذاءة التي فاقت كلّ حد.

وحذّر المجلس من استمرار هذه التجاوزات اللاأخلاقية واللّا وطنية، مؤكدًا احتفاظه بحقه في اتّخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة ورفع الدعاوى القضائية، ومحمّلًا السلطات الرسمية كامل المسؤولية في حال استمرار أصحاب هذه التجاوزات في نهجهم، وذلك حرصًا على الوحدة الوطنية في مواجهة الرياح المسمومة التي يتعرض لها البلد.

