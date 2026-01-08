كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عراقتشي يزور لبنان وهذا برنامج لقاءاته
عراقتشي يزور لبنان وهذا برنامج لقاءاته

2026-01-08 09:26
يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي لبنان، في زيارة رسمية تستمر يومين، يجري خلالها سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية ودينية مع عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين، في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية تطوّرات أمنية وسياسية بالغة الحساسية.

بحسب برنامج الزيارة، يلتقي عراقتشي اليوم الخميس (8 كانون الأول 2026) نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ثم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط.

ويُواصل وزير الخارجية الإيراني، غدًا الجمعة (9 كانون الثاني 2026)، لقاءاته الرسمية بلقاء نظيره اللبناني يوسف رجي، ثم رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ومفتي الجمهورية عبداللطيف دريان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. كذلك، يزور عراقتشي، اليوم الخميس، مرقد سيد شهداء الأمة سماحة الشهيد السيد حسن نصرالله؛ عند الساعة 04:45 عصرًا. 

كما يشارك عراقتشي في ندوة حوارية؛ تتخلّلها مراسم توقيع كتابه المعنون "قوّة التفاوض"، والذي يستعرض فيه تجربته الدبلوماسية ورؤيته لإدارة المفاوضات السياسية المعقّدة في ظلّ الضغوط الدولية والعقوبات.

تأتي الزيارة بعد سجال سياسي وإعلامي سابق بين عراقتشي ووزير الخارجية اللبناني، على خلفية مواقف متبادلة تتعلّق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وبعض الملفات الإقليمية، ما أضفى على الزيارة بعدًا سياسيًا إضافيًا. كما تأتي الزيارة؛ بينما يواصل لبنان حظر الرحلات الجوية بين بيروت وطهران، وهو قرار أرجعته مصادر رسمية إلى ضغوط أميركية و"إسرائيلية".

في السياق نفسه، تتزامن زيارة عراقتشي مع اجتماع للحكومة اللبنانية؛ تناقش فيه انتهاء المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني لنزع سلاح المقاومة من جنوب نهر الليطاني والانتقال إلى المرحلة الثانية في شمال النهر.

