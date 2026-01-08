من المتوقّع أن يعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الأسبوع المقبل عن إنشاء ما يُسمّى "مجلس السلام" في قطاع غزة كجزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤولان أميركيان كبيران ومصدران مطّلعان على التفاصيل للقناة 12 "الإسرائيلية".

القناة توضح أن "مجلس السلام" الذي سيترأسه ترامب وسيضم نحو 15 زعيمًا من مختلف أنحاء العالم، سيشرف على حكومة تكنوقراط فلسطينية وعلى عملية إعادة إعمار القطاع"، على حدّ تعبيرها.

يأتي الإعلان المرتقب عن "مجلس السلام" بعد أن وافق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار خلال لقائه مع ترامب في مار-أ-لاغو الأسبوع الماضي.

وقال مصدر مطّلع مباشرة على التفاصيل للقناة: تُرسَل الدعوات إلى دول محورية لكي تكون أعضاء في المجلس، مشيرًا الى أن من بين الدول المتوقع أن تكون أعضاء في المجلس: بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، السعودية، قطر، مصر، تركيا ودول أخرى، على أن يكون ممثل "مجلس السلام" على الأرض هو مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

ويزور ملادينوف الأراضي المحتلة هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع نتنياهو ومع جهات أخرى، قبيل الإعلان المخطّط له من جانب ترامب.

وترجّح القناة أن تُعقد الجلسة الأولى لـ"مجلس السلام" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت لاحق من هذا الشهر.

الكلمات المفتاحية