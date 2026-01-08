كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الانتهاكات "الإسرائيلية" لوقف إطلاق النار في غزة تتواصل في الغارات وتفجير المنازل

2026-01-08 10:49
55

ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ ساعات فجر اليوم الخميس (8 كانون الثاني 2026)، اعتداءات وانتهاكات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، شملت قصفًا جويًا ومدفعيًا وإطلاق نار من الآليات العسكرية، استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر.

في التفاصيل؛ استشهدت طفلة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة، فقد أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الطفلة همسة نضال حوسو (11 عامًا) جراء إطلاق آليات الاحتلال النار في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما قصفت المدفعية حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وذكرت المصادر أن آليات الاحتلال العسكرية والطيران المروحي الحربي فتحا نيرانهما باتجاه مناطق شرق مخيم البريج للاجئين؛ وسط القطاع.

كذلك، شنّ طيران الاحتلال الحربي غارتين استهدفتا المناطق الشرقية لمدينة غزة، إلى جانب غارتين على شمالي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية باتجاه المناطق الشرقية للمدينة. كما أطلقت الدبابات "الإسرائيلية" نيرانها بشكل مكثف مستهدفة المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

في الليلة الماضية، استشهد مواطنان على الأقل وأصيب آخرون، جراء غارة "إسرائيلية" استهدفت منزلًا مأهولًا لعائلة علوان في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قرابة عشرين انتهاكًا لاتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة، تخللها تفجير منازل سكنية بمدرعات مفخخة وعمليات نسف واسعة.

فلسطين المحتلة غزة
