لا ينحصر التفاوض الجاري بين سورية والكيان الصهيوني في الجانب الأمني. آخر المعلومات الواردة في إعلام العدو تقول إن البحث يتطرق الى مبادرات مدنية ذات بعد رمزي وعملي، وفي مقدّمها فكرة إقامة منتجع تزلّج مشترك في جبل الشيخ على الجانبين "الإسرائيلي" والسوري.



مراسل القناة i24News عميحاي شتاين قال "اليوم ننشر بتوسّع تفاصيل المبادرة التي يدفع الأميركيون بها بجدية كبيرة: منتجع تزلّج مشترك في جبل الشيخ الإسرائيلي وجبل الشيخ السوري".

ونقل شتاين عن مصدريْن أن "محادثات جدّية للغاية تُجرى حول هذا الموضوع"، مضيفًا أن من المتوقّع أن تلعب الطائفة الدرزية دورًا محوريًا في تشغيل المشروع"، وتابع "الجهة التي يُفترض أن يكون لها دور أساسي في الاستضافة هناك، وفي مجمل تشغيل الموقع، هي الدروز، سواء من حيث مرافق الإيواء أو من حيث أنشطة إضافية أخرى. هذا الأمر يُدرس بجدية كبيرة، لتحويل موقع جبل الشيخ "الإسرائيلي" وجبل الشيخ السوري إلى منتجع تزلّج مشترك".

وأردف شتاين: "يجب التذكير بأن جبل الشيخ السوري قد يوفّر مساحة إضافية للمتزلّجين "الإسرائيليين" للوصول إليها.. مبادرة منتجع التزلّج ليست سوى واحدة من سلسلة أفكار مدنية مطروحة على الطاولة ضمن هذه الاتصالات، من بينها مناطق صناعية مشتركة ومبادرات اقتصادية أخرى، وهذا المشروع تحديدًا يُدفع به من قبل الأميركيين "بجدية كبيرة"".

وبحسب شتاين، الحوار لا يقتصر على ترتيب أمني فحسب، بل يشمل أيضًا "محاولة للتطبيع"، وهي عملية يُتوقّع أن تكون طويلة ومعقّدة.

الكلمات المفتاحية