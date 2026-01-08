كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي التحركات المثيرة للشغب ما تزال تتصدر اهتمامات الصحف الإيرانية

عين على العدو

بعد الاتفاق الأمني مع سورية.. العدو يخطّط لإقامة منتجع تزلّج في جبل الشيخ
عين على العدو

بعد الاتفاق الأمني مع سورية.. العدو يخطّط لإقامة منتجع تزلّج في جبل الشيخ

2026-01-08 11:05
53

لا ينحصر التفاوض الجاري بين سورية والكيان الصهيوني في الجانب الأمني. آخر المعلومات الواردة في إعلام العدو تقول إن البحث يتطرق الى مبادرات مدنية ذات بعد رمزي وعملي، وفي مقدّمها فكرة إقامة منتجع تزلّج مشترك في جبل الشيخ على الجانبين "الإسرائيلي" والسوري.


مراسل القناة i24News عميحاي شتاين قال "اليوم ننشر بتوسّع تفاصيل المبادرة التي يدفع الأميركيون بها بجدية كبيرة: منتجع تزلّج مشترك في جبل الشيخ الإسرائيلي وجبل الشيخ السوري".

ونقل شتاين عن مصدريْن أن "محادثات جدّية للغاية تُجرى حول هذا الموضوع"، مضيفًا أن من المتوقّع أن تلعب الطائفة الدرزية دورًا محوريًا في تشغيل المشروع"، وتابع "الجهة التي يُفترض أن يكون لها دور أساسي في الاستضافة هناك، وفي مجمل تشغيل الموقع، هي الدروز، سواء من حيث مرافق الإيواء أو من حيث أنشطة إضافية أخرى. هذا الأمر يُدرس بجدية كبيرة، لتحويل موقع جبل الشيخ "الإسرائيلي" وجبل الشيخ السوري إلى منتجع تزلّج مشترك".

وأردف شتاين: "يجب التذكير بأن جبل الشيخ السوري قد يوفّر مساحة إضافية للمتزلّجين "الإسرائيليين" للوصول إليها.. مبادرة منتجع التزلّج ليست سوى واحدة من سلسلة أفكار مدنية مطروحة على الطاولة ضمن هذه الاتصالات، من بينها مناطق صناعية مشتركة ومبادرات اقتصادية أخرى، وهذا المشروع تحديدًا يُدفع به من قبل الأميركيين "بجدية كبيرة"".

وبحسب شتاين، الحوار لا يقتصر على ترتيب أمني فحسب، بل يشمل أيضًا "محاولة للتطبيع"، وهي عملية يُتوقّع أن تكون طويلة ومعقّدة.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني سورية
إقرأ المزيد
المزيد
العدو يخشى هجمات إيرانية قائمة على الذكاء الاصطناعي
العدو يخشى هجمات إيرانية قائمة على الذكاء الاصطناعي
عين على العدو منذ 44 دقيقة
"مراقب الدولة" في كيان العدو عن إعادة إعمار الشمال: لماذا التأخير؟
عين على العدو منذ ساعة
بعد الاتفاق الأمني مع سورية.. العدو يخطّط لإقامة منتجع تزلّج في جبل الشيخ
بعد الاتفاق الأمني مع سورية.. العدو يخطّط لإقامة منتجع تزلّج في جبل الشيخ
عين على العدو منذ ساعة
ترامب سيعلن
ترامب سيعلن "مجلس السلام" في غزة الأسبوع المقبل
عين على العدو منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
العدو يخشى هجمات إيرانية قائمة على الذكاء الاصطناعي
العدو يخشى هجمات إيرانية قائمة على الذكاء الاصطناعي
عين على العدو منذ 44 دقيقة
بعد الاتفاق الأمني مع سورية.. العدو يخطّط لإقامة منتجع تزلّج في جبل الشيخ
بعد الاتفاق الأمني مع سورية.. العدو يخطّط لإقامة منتجع تزلّج في جبل الشيخ
عين على العدو منذ ساعة
الأمم المتحدة تحذر: سياسات
الأمم المتحدة تحذر: سياسات "إسرائيل" في الضفّة "خانقة"
عربي ودولي منذ 17 ساعة
اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي دعمًا لسيادة الصومال
اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي دعمًا لسيادة الصومال
عربي ودولي منذ 17 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة