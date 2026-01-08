قام من يُسمّى بـ"مراقب الدولة" في كيان العدو متانياهو أنغلمان، أمس بجولة في المجلسيْن الإقليمييْن الجليل الأعلى و"مفوؤوت حرمون".

وخلال الزيارة إلى مستوطنة المنارة، اطّلع أنغلمان على منازل تضررت خلال الحرب، لكنها لم تُرمَّم بعد، وأعرب عن استغرابه من التأخير في استكمال أعمال إعادة الإعمار.

وقال أنغلمان: "لا يمكن أن تستمر إعادة إعمار المنازل في كيبوتس المنارة لسنوات. نحن نتحدث عن منطقة تتطلب معالجة فورية وفعّالة"، مشيرًا إلى أن الموارد القائمة يجب أن تُستغل بالكامل من أجل تسريع عملية الإعمار، وأضاف: "الأهمية تكمن في إعادة إعمار سريعة تساعد على إعادة "السكان" إلى بيوتهم، وذلك من خلال تعظيم استخدام الموارد. هذا مطلب جوهري وليس مجرد طلب استعجال".

وخلال الأسابيع الأخيرة، نشر مكتب "مراقب الدولة" تقريرًا حول صندوق التعويضات، أشار فيه إلى ضرورة استخلاص العِبر من عمليات إعادة الإعمار السابقة، ولا سيما فيما يتعلق بتجميع الموارد بصورة ناجعة.

وأشار أنغلمان إلى أن ملف إعادة إعمار الشمال يشمل أيضًا تحديات عودة النازحين الذين تركوا بيوتهم. وشدّد على ضرورة تحديد جميع العمليات المطلوبة لدفع العودة السريعة والسلسة للسكان، مع مواءمتها مع كل عملية من عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بالمخطط المتوقع.

