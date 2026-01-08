أعلن الجيش السوري الخميس 8 كانون الثاني/يناير 2025، فرض حظر للتجول في ثلاثة من أحياء مدينة حلب شمالي البلاد، مع تجدد المعارك المشتعلة ضد قوات سورية الديمقراطية "قسد".

وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري، في بيان، إنها تعلن عن حظر تجوال ابتداء من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وحتى إشعار آخر، في أحياء الشيخ مقصود، والأشرفية، وبني زيد.

وتابع البيان: "نهيب بأهلنا المدنيين الابتعاد عن كافة مواقع تنظيم "قسد""، مضيفًا أن الجيش سيقوم ببدء عمليات استهداف مركّزة ضد مواقع قسد في الأحياء الثلاثة.

وجدّدت قوات "قسد" الخميس، استهداف منطقة الليرمون ودوار شيحان بالرشاشات الثقيلة.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية أنَّ "تنظيم "قسد" يصعّد مجددًا ويستهدف منطقة الليرمون ودوار شيحان في مدينة حلب بالرشاشات الثقيلة".

وأشارت القناة إلى أن "فرق الدفاع المدني وعناصر الأمن الداخلي يؤمّنون خروج المدنيين من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود عبر شارع الزهور في حلب جراء استهدافات تنظيم "قسد"".

يذكر أن القتال أدى إلى تعطيل الحياة المدنية في المدينة السورية الرئيسية، وإغلاق المطار والطريق السريع ‌المؤدي إلى تركيا، وتوقف العمل في المصانع وشل حركة المرور في الطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط حلب.

الكلمات المفتاحية