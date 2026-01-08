كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي الرئيس الألماني: أميركا تدمر النظام العالمي

لبنان

سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: لدعم الجيش اللبناني لوجستيًا وماديًا
لبنان

سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: لدعم الجيش اللبناني لوجستيًا وماديًا

2026-01-08 14:55
65

ثمّن رئيس الحكومة نواف سلام عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش اللبناني، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، في الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته لتنفيذ قرار الحكومة القاضي بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية. كما حيا شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا أثناء تأدية واجبهم الوطني في سبيل تحقيق هذه الأهداف الوطنية.

وفي بيان له بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أكّد سلام الحاجة الملحّة إلى دعم الجيش اللبناني لوجستيًا وماديًا، بما يعزّز من قدراته على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الممتدة بين نهر الليطاني ونهر الأوّلي، والمراحل التي تليها، في أسرع وقت.

كما شدد على أنّ تثبيت عودة الأهالي إلى منطقة جنوب الليطاني يُعد أولوية بعد إنجاز أهداف المرحلة الأولى، وعلى هذا الأساس ستسرّع الحكومة عجلة إعادة الإعمار في الجنوب خلال الأسابيع المقبلة بعد موافقة مجلس النواب على القرض من البنك الدولي المخصّص لذلك.

وأشار إلى أنّ الدولة اللبنانية تواصل حشد الدعم العربي والدولي للضغط على "إسرائيل" للانسحاب من النقاط الخمس المحتلّة، ووقف اعتداءاتها المتواصلة، وتأمين عودة الأسرى، بما يتيح تثبيت الاستقرار واستكمال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

الكلمات المفتاحية
لبنان الجيش اللبناني الحكومة اللبنانية نواف سلام
إقرأ المزيد
المزيد
كتلة الوفاء للمقاومة: ندين العدوان الأميركي على أيّ بلد لمصادرة نظامه وتقرير مصيره 
كتلة الوفاء للمقاومة: ندين العدوان الأميركي على أيّ بلد لمصادرة نظامه وتقرير مصيره 
لبنان منذ 34 دقيقة
بالصور والفيديو| الشيخ الخطيب يستقبل الوزير عراقتشي
بالصور والفيديو| الشيخ الخطيب يستقبل الوزير عراقتشي
لبنان منذ ساعة
النائب برو يعقد سلسلة لقاءات في عدد من القرى والبلدات الجبيلية
النائب برو يعقد سلسلة لقاءات في عدد من القرى والبلدات الجبيلية
لبنان منذ ساعتين
سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: لدعم الجيش اللبناني لوجستيًا وماديًا
سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: لدعم الجيش اللبناني لوجستيًا وماديًا
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
كتلة الوفاء للمقاومة: ندين العدوان الأميركي على أيّ بلد لمصادرة نظامه وتقرير مصيره 
كتلة الوفاء للمقاومة: ندين العدوان الأميركي على أيّ بلد لمصادرة نظامه وتقرير مصيره 
لبنان منذ 34 دقيقة
بالصور والفيديو| الشيخ الخطيب يستقبل الوزير عراقتشي
بالصور والفيديو| الشيخ الخطيب يستقبل الوزير عراقتشي
لبنان منذ ساعة
سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: لدعم الجيش اللبناني لوجستيًا وماديًا
سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: لدعم الجيش اللبناني لوجستيًا وماديًا
لبنان منذ ساعتين
حاكم مصرف لبنان: اتخذنا إجراءات قانونيّة وقضائية ضد من أساء استعمال أموال المصرف
حاكم مصرف لبنان: اتخذنا إجراءات قانونيّة وقضائية ضد من أساء استعمال أموال المصرف
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة