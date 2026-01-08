كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الرئيس الألماني: أميركا تدمر النظام العالمي

2026-01-08 14:59
55

وجّه الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، انتقادًا لاذعًا للسياسة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب، وحث العالم على عدم السماح للنظام العالمي بأن ينحدر ليتحول إلى "وكر لصوص" يأخذ فيه عديمو الضمير ما يريدون على حد وصفه.

وفي كلمة ألقاها في ندوة مساء الأربعاء 7 كانون الثاني/يناير 2025، قال الرئيس الألماني، الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية، إن الديمقراطية العالمية تتعرض للهجوم حاليًا كما لم يحدث من قبل.

ورغم أن دور الرئيس الألماني شرفي إلى حد كبير، إلا أن تصريحاته تحمل بعض الأهمية كما أن لديه حرية أكبر في التعبير عن آرائه مقارنة بباقي السياسيين.

ووصف شتاينماير ضم روسيا لشبه جزيرة القرم والغزو الشامل لأوكرانيا، بأنها أحداث شكلت نقطة تحول، وقال إن سلوك الولايات المتحدة يمثل صدعًا تاريخيًا ثانيًا.

وأضاف شتاينماير: "ثم هناك انهيار للقيم من شريكنا الأهم، الولايات المتحدة، التي ساعدت في بناء هذا النظام العالمي".

وتابع: "الأمر يتعلق بمنع العالم من الانحدار والتحول إلى وكر لصوص، حيث يأخذ فيه الأكثر انعدامًا للضمير كل ما يريدون، وحيث يتم التعامل مع مناطق أو دول بأكملها على أنها ملك لقلة من القوى العظمى".

