عقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو سلسلة لقاءات مع عدد من الناشطين في بلدتي لاسا وعلمات الصوانة الجبيليتين، في إطار التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة.

وأكّد النائب برو أمام الحاضرين أهمية استكمال كافة اللوازم الخاصة بخوض هذا الاستحقاق الوطني، والذي يُراد من خلاله التأكيد على الوجود الأصيل لأهالي جبيل وكسروان وحقهم في التعبير عن خياراتهم السياسية.

وسيكون النائب برو على موعد مع عقد لقاءات عدة في القرى والبلدات في قضائي جبيل وكسروان.

