اقترب نادي برشلونة من تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني، وذلك بعد بلوغه المباراة النهائية بكل أريحية، من خلال فوزه الكاسح على أتلتيك بلباو 5-0، مساء أمس الأربعاء 7 كانون الثاني/يناير 2026، في المربع الذهبي من البطولة المقامة في جدة بالسعودية.

وحسم برشلونة الأمور في غضون ربع ساعة فقط في منتصف الشوط الأول، حيث سجّل خلالها 4 أهداف بواسطة فيران توريس، وفيرمين لوبيز، وروني بردجي، ورافينيا، ثم عاد رافينيا وسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في بداية الشوط الثاني.

وأصبح برشلونة على بعد خطوة واحدة من حصد لقب كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي والـ16 في تاريخه وهو رقم قياسي، حيث سيلتقي في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي، التي تجمع اليوم الخميس بين ريال مدريد المتوج باللقب 13 مرة من قبل، مع أتلتيكو مدريد الذي حصد اللقب مرتين سابقًا.

وشاركت الفرق الأربعة في عودة منافسات الدوري الإسباني، بعد فترة الراحة، خلال الأسبوع الأول من عام 2026، ثم توجهت إلى السعودية التي تستضيف البطولة للمرة السادسة في تاريخها، حيث تستضيف جدة البطولة للمرة الثالثة بعد أن جرت 3 نسخ قبلها في الرياض.

