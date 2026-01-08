كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025

رياضة

برشلونة يبلُغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوز كاسح على بلباو
رياضة

برشلونة يبلُغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوز كاسح على بلباو

2026-01-08 17:09
26

اقترب نادي برشلونة من تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني، وذلك بعد بلوغه المباراة النهائية بكل أريحية، من خلال فوزه الكاسح على أتلتيك بلباو 5-0، مساء أمس الأربعاء 7 كانون الثاني/يناير 2026، في المربع الذهبي من البطولة المقامة في جدة بالسعودية.

وحسم برشلونة الأمور في غضون ربع ساعة فقط في منتصف الشوط الأول، حيث سجّل خلالها 4 أهداف بواسطة فيران توريس، وفيرمين لوبيز، وروني بردجي، ورافينيا، ثم عاد رافينيا وسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في بداية الشوط الثاني.

وأصبح برشلونة على بعد خطوة واحدة من حصد لقب كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي والـ16 في تاريخه وهو رقم قياسي، حيث سيلتقي في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي، التي تجمع اليوم الخميس بين ريال مدريد المتوج باللقب 13 مرة من قبل، مع أتلتيكو مدريد الذي حصد اللقب مرتين سابقًا.

وشاركت الفرق الأربعة في عودة منافسات الدوري الإسباني، بعد فترة الراحة، خلال الأسبوع الأول من عام 2026، ثم توجهت إلى السعودية التي تستضيف البطولة للمرة السادسة في تاريخها، حيث تستضيف جدة البطولة للمرة الثالثة بعد أن جرت 3 نسخ قبلها في الرياض.

الكلمات المفتاحية
اسبانيا كرة القدم برشلونة
إقرأ المزيد
المزيد
برشلونة يبلُغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوز كاسح على بلباو
برشلونة يبلُغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوز كاسح على بلباو
رياضة منذ 28 دقيقة
مانشستر يونايتد يستعد لمحادثات مع سولشاير وكاريك في إطار سعيه لتعيين مدرب مؤقت
مانشستر يونايتد يستعد لمحادثات مع سولشاير وكاريك في إطار سعيه لتعيين مدرب مؤقت
رياضة منذ 21 ساعة
ميسي يبوح بأسرار الجانب الخفي من شخصيته ويكشف عن خطته المستقبلية
ميسي يبوح بأسرار الجانب الخفي من شخصيته ويكشف عن خطته المستقبلية
رياضة منذ 23 ساعة
مواجهات قوية للمنتخبات العربية في ربع نهائي كأس أفريقيا
مواجهات قوية للمنتخبات العربية في ربع نهائي كأس أفريقيا
رياضة منذ يوم
مقالات مرتبطة
برشلونة يبلُغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوز كاسح على بلباو
برشلونة يبلُغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوز كاسح على بلباو
رياضة منذ 28 دقيقة
مانشستر يونايتد يستعد لمحادثات مع سولشاير وكاريك في إطار سعيه لتعيين مدرب مؤقت
مانشستر يونايتد يستعد لمحادثات مع سولشاير وكاريك في إطار سعيه لتعيين مدرب مؤقت
رياضة منذ 21 ساعة
ميسي يبوح بأسرار الجانب الخفي من شخصيته ويكشف عن خطته المستقبلية
ميسي يبوح بأسرار الجانب الخفي من شخصيته ويكشف عن خطته المستقبلية
رياضة منذ 23 ساعة
مواجهات قوية للمنتخبات العربية في ربع نهائي كأس أفريقيا
مواجهات قوية للمنتخبات العربية في ربع نهائي كأس أفريقيا
رياضة منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة