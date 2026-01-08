أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، الخميس 8 كانون الثاني/يناير 2026، استمرار دعم الجمهورية الإسلامية في إيران "للمقاومة ضد الاحتلال والعدوان والاعتداءات الصهيونية المتكررة".

كلام عراقتشي جاء خلال زيارته مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله- طرق المطار.

ووجَّه التحية إلى "كل المضحّين والشهداء الذين سقوا هذه الأرض الطاهرة دفاعًا عن الحق والحقيقة"، مشددًا على أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم سيادة وسلامة أراضي لبنان ووحدته وتنادي بإنهاء الاحتلال".

وختم عراقتشي قائلًا: "إننا حريصون على تعزيز العلاقات مع لبنان وحكومته وكامل مكونات الشعب اللبناني".

