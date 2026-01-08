كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي تراجع الذهب والفضة تحت ضغط الدولار

خاص العهد

لماذا سجَّل الثنائي اعتراضه على الصيغة النهائية لبيان مجلس الوزراء؟
خاص العهد

لماذا سجَّل الثنائي اعتراضه على الصيغة النهائية لبيان مجلس الوزراء؟

2026-01-08 18:37
131
مصطفى عواضة - محرر
315 مقالاً

سجَّل الثنائي الوطني اعتراضًا على الصيغة النهائية لبيان جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، والتي خُصص جزء أساسي من أعمالها لاستعراضٍ قدّمه قائد الجيش رودولف هيكل حول ما سمي بـ"خطة حصر السلاح" جنوب نهر الليطاني. وأشار الثنائي إلى أن اعتراضه مرتبط بالمقاربة المعتمدة في ملف الجنوب والتي تتجاهل الوقائع الميدانية القائمة.

وفي تصريح لـ موقع العهد الإخباري، شدّد وزير العمل محمد حيدر على أن اعتراض الثنائي الشيعي لم يكن على انعقاد الجلسة أو على المشاركة فيها؛ إذ إن الثنائي كان حاضرًا فيها منذ بدايتها وحتّى رفعها، إنما انصبَّ بشكل واضح على مضمون بيان مجلس الوزراء والصيغة النهائية له.

ولفت الوزير حيدر إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي"  لا يزال متمركزًا في أكثر من نقطة، ويواصل فرض قيود ميدانية تعرقل الانتشار الكامل للجيش اللبناني في بعض المناطق، إضافة إلى الإبقاء على ما يُعرف بالمنطقة العازلة، ما يجعل أي حديث عن خطوات نهائية سابقًا لأوانه.

وأكد وزير العمل أن أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء يجب أن ينطلق من ثوابت وطنية لا تحتمل الالتباس، وفي مقدّمها التمسك بتحرير كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، والعمل الجدي على إعادة الأسرى، معتبرًا أن تجاوز هذه العناوين يمسّ بجوهر النقاش المتعلّق بالسيادة والأمن الوطني.

وختم حيدر بالتشديد على أن الاعتراض المسجّل هو اعتراض سياسي مسؤول يهدف إلى تصويب المسار وليس تعطيل عمل الحكومة، داعيًا إلى مقاربة واقعية ومتوازنة تأخذ في الاعتبار الوقائع الميدانية وتحفظ الحقوق الوطنية، بدل الاكتفاء بصياغات لا تعكس تعقيد المرحلة ولا طبيعة المواجهة القائمة.

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية وزير العمل محمد حيدر الثنائي الوطني
إقرأ المزيد
المزيد
لماذا سجَّل الثنائي اعتراضه على الصيغة النهائية لبيان مجلس الوزراء؟
لماذا سجَّل الثنائي اعتراضه على الصيغة النهائية لبيان مجلس الوزراء؟
خاص العهد منذ 3 ساعات
بالصور| عراقتشي يزور مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله
بالصور| عراقتشي يزور مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله
خاص العهد منذ 3 ساعات
"مع جمال".. سلسلة توثّق حياة أبي مهدي المهندس ومؤلّفها يتحدّث لـ"العهد"
خاص العهد منذ 9 ساعات
إنجازات وزارة الصحة في ملفي الدواء والاستشفاء
إنجازات وزارة الصحة في ملفي الدواء والاستشفاء
خاص العهد منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
لماذا سجَّل الثنائي اعتراضه على الصيغة النهائية لبيان مجلس الوزراء؟
لماذا سجَّل الثنائي اعتراضه على الصيغة النهائية لبيان مجلس الوزراء؟
خاص العهد منذ 3 ساعات
كتلة الوفاء للمقاومة: ندين العدوان الأميركي على أيّ بلد لمصادرة نظامه وتقرير مصيره 
كتلة الوفاء للمقاومة: ندين العدوان الأميركي على أيّ بلد لمصادرة نظامه وتقرير مصيره 
لبنان منذ 4 ساعات
سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: لدعم الجيش اللبناني لوجستيًا وماديًا
سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: لدعم الجيش اللبناني لوجستيًا وماديًا
لبنان منذ 6 ساعات
اقتراح تنفيذي لإعادة الإعمار في مجلس الوزراء: ثغرات جوهرية وتكريس لمنطقة حدودية فارغة
اقتراح تنفيذي لإعادة الإعمار في مجلس الوزراء: ثغرات جوهرية وتكريس لمنطقة حدودية فارغة
مقالات مختارة منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة