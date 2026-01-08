شن مدرب نادي البرتغالي جوزيه مورينيو، هجومًا ناريًا على لاعبي فريقه، مشككًا في قدراتهم الذهنية، ومؤكدا أنّ أي لاعب يشعر بالتوتر في نصف نهائي كأس الرابطة البرتغالية لا يستحق ارتداء قميص النادي.

وجاءت تصريحات مورينيو عقب خروج الفريق من الدور قبل النهائي لكأس الرابطة البرتغالية على ملعبه أمام سبورتينغ براغا بنتيجة 1-3 مساء أمس الأربعاء 7 كانون الثاني/يناير 2026.

وكشف مورينيو في تصريحات صحفية أنّ ما حدث في غرفة الملابس كان حديثًا من جانب واحد، حيث لم يرغب أحد من اللاعبين في مناقشته.

كذلك، طالب المدرب البرتغالي الشهير لاعبي بنفيكا بحرمان أنفسهم من النوم والانشغال بالتفكير في أسباب تراجع الأداء كما يفعل هو.

وشدد على ضرورة التضحية بالراحة والتركيز الكامل قبل المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي بورتو الأسبوع المقبل.

وقرر مورينيو إلغاء إجازة اللاعبين عقب الخروج من كأس الرابطة، حيث تقرَّر نقل الفريق إلى معسكر تدريبي مغلق في سيكسال بجزيرة ماديرا لبدء العمل الفوري.

ويحتل بنفيكا المركز الثالث في الدوري البرتغالي بفارق عشر نقاط عن بورتو المتصدر، ويقبع في المركز الخامس والعشرين في دوري أبطال أوروبا.

