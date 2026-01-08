كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي هيئة علماء بيروت تستنكر تصريح رجي: لوضع حد لرعونته وللتخلي عن الذهنية الميليشياوية 

عربي ودولي

بوركينا فاسو: أحبطنا محاولة لقلب نظام الحكم واغتيال الرئيس
عربي ودولي

بوركينا فاسو: أحبطنا محاولة لقلب نظام الحكم واغتيال الرئيس

2026-01-08 20:56
57

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو عن أنّها أحبطت "مرة أخرى محاولة جديدة لتقويض النظام القائم واغتيال قائد المرحلة الانتقالية، النقيب إبراهيم تراوري".

وقال وزير الأمن في بوركينا فاسو، محمدو سانا، عبر التلفزيون الرسمي، إنّ "العملية كانت مقررة ليلة الثالث من يناير/كانون الثاني الحالي، وتشمل سلسلة اغتيالات تستهدف قيادات مدنية وعسكرية، تبدأ بالقضاء على تراوري عبر هجوم مباشر أو زرع متفجّرات في محيط منزله".

وأضاف سانا: "المخطط كان يتضمّن تعطيل قاعدة الطائرات المُسيَّرة، ثم تَدخُّل بري لقوات خارجية". وامتنع سانا عن تقديم تفاصيل إضافية "حفاظًا على سرّية التحقيقات".

واتّهم سانا الرئيس السابق للمجلس العسكري في بوركينا فاسو، المقدَّم بول هنري سانداوغو دامبيا، المُقيم في المنفى في توغو، بأنّه "العقل المدبر" للعملية، مشيرًا إلى أنّ "دامبيا تولّى مهمة التخطيط، والتمويل، وتجنيد عناصر مدنية وعسكرية".

وأوضح أنّ "جزءًا كبيرًا من التمويل مصدره كوت ديفوار، حيث بلغت آخر دفعة نحو 70 مليون فرنك إفريقي (ما يعادل 106 آلاف يورو)".

كما بثّ التلفزيون الرسمي اعترافات لرجل وُصف بأنّه "تاجر" و"فاعل رئيس"، قال التلفزيون إنّه "توجَّه إلى كوت ديفوار لِتسلُّم الأموال بتكليف من دامبيا".

وفي أيلول/سبتمبر 2022 وصل تراوري إلى السلطة بعد إطاحة دامبيا الذي كان، بدوره، قد قاد انقلابًا ضد الرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري. 

ومنذ ذلك الحين، أعلنت السلطات مرارًا عن إحباط محاولات انقلابية، آخرها في نيسان/أبريل 2025، وأشارت إلى وجود "عقول مدبرة" في كوت ديفوار تقف خلف هذه المحاولات، واعتقلت عددًا من الضباط المتورّطين فيها.

جدير ذكره أنّ العلاقات بين بوركينا فاسو وأبيدجان متوتّرة منذ تولّي تراوري الحكم، واتهامه للسلطات الإيفوارية بـ"إيواء مركز عمليات يستهدف استقرار" بلاده. 

في المقابل، تنفي أبيدجان باستمرار صحة هذه الاتهامات، وقال المتحدث الرسمي باسم حكومتها، أمادو كوليبالي، في تشرين الأول/أكتوبر 2025: "ما زلنا ننتظر الأدلة على هذه المزاعم".

الكلمات المفتاحية
بوركينا فاسو انقلاب عسكري كوت ديفوار أبيدجان
إقرأ المزيد
المزيد
تجارة النفط الأميركية تتجه نحو السيطرة على الخام الفنزويلي
تجارة النفط الأميركية تتجه نحو السيطرة على الخام الفنزويلي
عربي ودولي منذ 4 دقائق
احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة على مقتل امرأة برصاص قوات إنفاذ القانون
احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة على مقتل امرأة برصاص قوات إنفاذ القانون
عربي ودولي منذ 20 دقيقة
بوركينا فاسو: أحبطنا محاولة لقلب نظام الحكم واغتيال الرئيس
بوركينا فاسو: أحبطنا محاولة لقلب نظام الحكم واغتيال الرئيس
عربي ودولي منذ 55 دقيقة
شواهد تاريخية لتدخلات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية
شواهد تاريخية لتدخلات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
بوركينا فاسو: أحبطنا محاولة لقلب نظام الحكم واغتيال الرئيس
بوركينا فاسو: أحبطنا محاولة لقلب نظام الحكم واغتيال الرئيس
عربي ودولي منذ 55 دقيقة
إحباط محاولة انقلاب في بنين.. وقوات أفريقية تنتشر في البلاد لدعم الحكومة 
إحباط محاولة انقلاب في بنين.. وقوات أفريقية تنتشر في البلاد لدعم الحكومة 
عربي ودولي منذ شهر
انقلاب عسكري في غينيا بيساو.. عزل الرئيس والسيطرة على السلطة وتعليق الانتخابات
انقلاب عسكري في غينيا بيساو.. عزل الرئيس والسيطرة على السلطة وتعليق الانتخابات
عربي ودولي منذ شهر
انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من المحكمة الجنائية الدولية
انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من المحكمة الجنائية الدولية
عربي ودولي منذ 3 أشهر
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة