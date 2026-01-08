كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي قاسم سليماني من قائد ميداني إلى مدرسة أممية في نصرة فلسطين والمستضعفين

تكنولوجيا

أوبن إيه آي تطلق ميزة جديدة للرعاية الصحية عبر شات جي بي تي
تكنولوجيا

أوبن إيه آي تطلق ميزة جديدة للرعاية الصحية عبر شات جي بي تي

2026-01-08 22:15
53

أعلنت شركة أوبن إيه آي عن إطلاق ميزة جديدة باسم شات جي بي تي هيلث، وهي إضافة لأداة الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصصة للاستفسارات الطبية ومتابعة الحالة الصحية للمستخدمين، بحسب تقرير وكالة سي إن بي سي. تتيح الميزة للمستخدمين ربط تطبيقاتهم الصحية المختلفة بالأداة، مما يمكنها من الوصول إلى سجلاتهم الصحية وتحليلها بشكل مناسب.

وأكد التقرير، استنادًا إلى تصريحات الشركة، أن الميزة لم تُصمَّم لتحل محل الأطباء أو مقدمي الرعاية الصحية، بل خُصصت للإجابة عن الأسئلة اليومية وتسهيل نقل المعلومات إليهم. كما اتخذت الشركة خطوات متعددة لتأمين بيانات المستخدمين الصحية والحفاظ على خصوصيتها، حيث تتوفر الميزة في قائمة جانبية منفصلة عن المحادثات التقليدية.

ويضمن الفصل بين قسم الصحة والمحادثات الأخرى عدم انتقال المعلومات التي تُشارك عبر التطبيقات المتصلة بالميزة إلى المحادثات التقليدية، مع إمكانية وصوأوبن إيه آي تطلق ميزة جديدة للرعاية الصحية عبر شات جي بي تي

أعلنت شركة أوبن إيه آي عن إطلاق ميزة جديدة باسم شات جي بي تي هيلث، وهي إضافة لأداة الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصصة للاستفسارات الطبية ومتابعة الحالة الصحية للمستخدمين، بحسب تقرير وكالة سي إن بي سي. تتيح الميزة للمستخدمين ربط تطبيقاتهم الصحية المختلفة بالأداة، مما يمكنها من الوصول إلى سجلاتهم الصحية وتحليلها بشكل مناسب.

وأكد التقرير، استنادًا إلى تصريحات الشركة، أن الميزة لم تُصمَّم لتحل محل الأطباء أو مقدمي الرعاية الصحية، بل خُصصت للإجابة عن الأسئلة اليومية وتسهيل نقل المعلومات إليهم. كما اتخذت الشركة خطوات متعددة لتأمين بيانات المستخدمين الصحية والحفاظ على خصوصيتها، حيث تتوفر الميزة في قائمة جانبية منفصلة عن المحادثات التقليدية.

ويضمن الفصل بين قسم الصحة والمحادثات الأخرى عدم انتقال المعلومات التي تُشارك عبر التطبيقات المتصلة بالميزة إلى المحادثات التقليدية، مع إمكانية وصول شات جي بي تي هيلث إلى المعلومات التي ظهرت في المحادثات الأخرى. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم سؤال شات جي بي تي التقليدي عن أفضل التمارين الرياضية لغرض معين، لتُشارك هذه المعلومة مع قسم الصحة. ومع ذلك، إذا استُشير القسم بخصوص نصيحة طبية لمعاناة المستخدم من مرض في القلب، فلن يتمكن شات جي بي تي التقليدي من الوصول إلى تلك المعلومات. وأكدت الشركة أن البيانات الصحية للمستخدمين لن تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية، ولن تُشارك مع خوادم المؤسسة غير الربحية.

وترى فيدجي سيمو؛ الرئيسة التنفيذية للتطبيقات في أوبن إيه آي، أن ميزة الصحة جاءت لمعالجة أزمات قائمة في القطاع الطبي مثل ارتفاع التكاليف، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، وتعدد مواعيد الأطباء، ومشاكل الرعاية المستمرة، وفق تقرير تيك كرانش. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن طرح هذه الميزة يفتح الباب أمام تحديات جديدة، إذ قد تعطي النماذج اللغوية العميقة مثل شات جي بي تي معلومات مغلوطة أو "هلوسة" أحيانًا، كما تبرز قضايا حماية البيانات عند التعامل المستمر مع المعلومات الصحية؛ إذ قد يعاد استخدامها بشكل غير متوقع في حال حدوث اختراق أو خطأ في النموذج.

وأشار تقرير منفصل لوكالة أكسيوس إلى أن نحو 40 مليون شخص يستخدمون شات جي بي تي لأغراض صحية متنوعة، وأن 40% منهم يعتمدون عليه لتشخيص الأعراض، فيما تتعلق أكثر من 5% من الرسائل اليومية للنموذج بأسئلة صحية. ويعرض هذا الاستخدام أوبن إيه آي لمخاطر قانونية مستمرة مع تزايد الدعاوى القضائية ضدها نتيجة إسهام النموذج في حالات وفاة أو انتحار أحيانًا.ل شات جي بي تي هيلث إلى المعلومات التي ظهرت في المحادثات الأخرى. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم سؤال شات جي بي تي التقليدي عن أفضل التمارين الرياضية لغرض معين، لتُشارك هذه المعلومة مع قسم الصحة. ومع ذلك، إذا استُشير القسم بخصوص نصيحة طبية لمعاناة المستخدم من مرض في القلب، فلن يتمكن شات جي بي تي التقليدي من الوصول إلى تلك المعلومات. وأكدت الشركة أن البيانات الصحية للمستخدمين لن تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية، ولن تُشارك مع خوادم المؤسسة غير الربحية.

وترى فيدجي سيمو؛ الرئيسة التنفيذية للتطبيقات في أوبن إيه آي، أن ميزة الصحة جاءت لمعالجة أزمات قائمة في القطاع الطبي مثل ارتفاع التكاليف، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، وتعدد مواعيد الأطباء، ومشاكل الرعاية المستمرة، وفق تقرير تيك كرانش. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن طرح هذه الميزة يفتح الباب أمام تحديات جديدة، إذ قد تعطي النماذج اللغوية العميقة مثل شات جي بي تي معلومات مغلوطة أو "هلوسة" أحيانًا، كما تبرز قضايا حماية البيانات عند التعامل المستمر مع المعلومات الصحية؛ إذ قد يعاد استخدامها بشكل غير متوقع في حال حدوث اختراق أو خطأ في النموذج.

وأشار تقرير منفصل لوكالة أكسيوس إلى أن نحو 40 مليون شخص يستخدمون شات جي بي تي لأغراض صحية متنوعة، وأن 40% منهم يعتمدون عليه لتشخيص الأعراض، فيما تتعلق أكثر من 5% من الرسائل اليومية للنموذج بأسئلة صحية. ويعرض هذا الاستخدام أوبن إيه آي لمخاطر قانونية مستمرة مع تزايد الدعاوى القضائية ضدها نتيجة إسهام النموذج في حالات وفاة أو انتحار أحيانًا.

الكلمات المفتاحية
الطب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
إقرأ المزيد
المزيد
أوبن إيه آي تطلق ميزة جديدة للرعاية الصحية عبر شات جي بي تي
أوبن إيه آي تطلق ميزة جديدة للرعاية الصحية عبر شات جي بي تي
تكنولوجيا منذ 3 ساعات
اختراق سيبراني لموظفي الكونغرس الأميركي مرتبط بمجموعة لها صلة بالصين
اختراق سيبراني لموظفي الكونغرس الأميركي مرتبط بمجموعة لها صلة بالصين
تكنولوجيا منذ 3 ساعات
بالذكاء الاصطناعي.. روبوت صيني يجري عملية جراحية معقّدة دون تدخل بشري
بالذكاء الاصطناعي.. روبوت صيني يجري عملية جراحية معقّدة دون تدخل بشري
تكنولوجيا منذ يوم
عصر الاختراق الصامت: كيف يغيّر
عصر الاختراق الصامت: كيف يغيّر "Albiriox" قواعد الاحتيال الرقمي
تكنولوجيا منذ 6 أيام
مقالات مرتبطة
أوبن إيه آي تطلق ميزة جديدة للرعاية الصحية عبر شات جي بي تي
أوبن إيه آي تطلق ميزة جديدة للرعاية الصحية عبر شات جي بي تي
تكنولوجيا منذ 3 ساعات
بحجم زر القميص.. جهاز جديد يسجل اجتماعاتك ويلخصها بالذكاء الاصطناعي
بحجم زر القميص.. جهاز جديد يسجل اجتماعاتك ويلخصها بالذكاء الاصطناعي
منوعات منذ يوم
بالذكاء الاصطناعي.. روبوت صيني يجري عملية جراحية معقّدة دون تدخل بشري
بالذكاء الاصطناعي.. روبوت صيني يجري عملية جراحية معقّدة دون تدخل بشري
تكنولوجيا منذ يوم
تحذير.. ميزة خفية في Gmail قد تفضح رسائل المستخدمين
تحذير.. ميزة خفية في Gmail قد تفضح رسائل المستخدمين
منوعات منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة