أعلنت شركة أوبن إيه آي عن إطلاق ميزة جديدة باسم شات جي بي تي هيلث، وهي إضافة لأداة الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصصة للاستفسارات الطبية ومتابعة الحالة الصحية للمستخدمين، بحسب تقرير وكالة سي إن بي سي. تتيح الميزة للمستخدمين ربط تطبيقاتهم الصحية المختلفة بالأداة، مما يمكنها من الوصول إلى سجلاتهم الصحية وتحليلها بشكل مناسب.

وأكد التقرير، استنادًا إلى تصريحات الشركة، أن الميزة لم تُصمَّم لتحل محل الأطباء أو مقدمي الرعاية الصحية، بل خُصصت للإجابة عن الأسئلة اليومية وتسهيل نقل المعلومات إليهم. كما اتخذت الشركة خطوات متعددة لتأمين بيانات المستخدمين الصحية والحفاظ على خصوصيتها، حيث تتوفر الميزة في قائمة جانبية منفصلة عن المحادثات التقليدية.

ويضمن الفصل بين قسم الصحة والمحادثات الأخرى عدم انتقال المعلومات التي تُشارك عبر التطبيقات المتصلة بالميزة إلى المحادثات التقليدية، مع إمكانية وصوأوبن إيه آي تطلق ميزة جديدة للرعاية الصحية عبر شات جي بي تي

وترى فيدجي سيمو؛ الرئيسة التنفيذية للتطبيقات في أوبن إيه آي، أن ميزة الصحة جاءت لمعالجة أزمات قائمة في القطاع الطبي مثل ارتفاع التكاليف، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، وتعدد مواعيد الأطباء، ومشاكل الرعاية المستمرة، وفق تقرير تيك كرانش. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن طرح هذه الميزة يفتح الباب أمام تحديات جديدة، إذ قد تعطي النماذج اللغوية العميقة مثل شات جي بي تي معلومات مغلوطة أو "هلوسة" أحيانًا، كما تبرز قضايا حماية البيانات عند التعامل المستمر مع المعلومات الصحية؛ إذ قد يعاد استخدامها بشكل غير متوقع في حال حدوث اختراق أو خطأ في النموذج.

