9 شهداء بينهم 4 أطفال وجرحى عديدون جرّاء الخروقات الصهيونية لوقف النار في قطاع غزة

2026-01-08 22:29
استُشهد 9 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، وأُصيب عدد آخر، الخميس 8 كانون الثاني/يناير 2025، جرّاء خروقات العدو الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

فقد ارتقى 4 شهداء، بينهم ثلاثة أطفال، بانفجار مُسيّرة انتحارية "إسرائيلية" بخيمة نازحين في شارع 5 في منطقة مواصي مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

كذلك، استُشهد فلسطيني إثر إلقاء مُسيَّرة "إسرائيلية" قنبلة على مجموعة من الفلسطينيين في منطقة الشيخ ناصر في شرق خان يونس، فيما استُشهد فلسطيني آخر وأُصيب ثلاثة آخرون، حال أحدهم خطرة، جرّاء استهداف الاحتلال خيمة في محيط منطقة العطار في المدينة نفسها.

وفي وسط القطاع، استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون في قصف مُسيَّرة "إسرائيلية" على خيمة تؤوي نازحين في غرب "برج فيصل" في جنوب بلدة الزوايدة.

وفي شمال القطاع، استُشهدت طفلة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال في منطقة الفالوجة في غرب مخيم جباليا، في حين استُشهد فلسطيني وأُصيب 4 آخرون بقصف الاحتلال على "مدرسة أبو حسين" التي تؤوي نازحين في المخيم ذاته.

وأسفر قصف "إسرائيلي" استهدف "مدرسة خليفة" في منطقة مشروع بيت لاهيا عن إصابة ثلاثة فلسطينيين.

وفي مدينة غزة، أُصيب فلسطيني بجراح خطرة في استهداف آليات الاحتلال لفلسطينيين على "مفترق الكويت" في شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة.
 

فلسطين المحتلة غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي وقف إطلاق النار
