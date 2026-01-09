كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي من غزّة إلى فنزويلا مرورًا بأوكرانيا: الإعلام الغربي كلب الإمبراطورية الوفيّ

فلسطين

العدوان على قطاع غزة متواصل.. 15 شهيدًا في قصف منازل وخيام النازحين
فلسطين

العدوان على قطاع غزة متواصل.. 15 شهيدًا في قصف منازل وخيام النازحين

2026-01-09 09:10
51

واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه العسكري على قطاع غزة، وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في يومه الـ91، بسلسلة اعتداءات شملت مختلف مناطق القطاع وأسفرت عن ارتقاء 15 شهيدًا وإصابة عدد كبير من المواطنين المدنيين.

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بأن فرق الدفاع المدني انتشلت جثامين 4 شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف بركسًا ومنزلًا في منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

والشهداء هم: رأفت معين الهسي (31 عامًا)، وياسر محمد حمدقة (33 عامًا)، ومحمد معين النمرة (30 عامًا)، وأحمد محمد البكري (31 عامًا).

وارتقى شهيدان ومصابون بقصف "إسرائيلي" استهدف شقة سكنية في بلوك C بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق استشهد المواطن أحمد حماد وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب برج فيصل جنوب بلدة الزوايدة في محافظة الوسطى وسط القطاع.

وارتقى 4 شهداء بينهم 3 أطفال بانفجار مُسيّرة انتحارية "إسرائيلية" استهدفت خيمة نازحين في شارع 5، بمنطقة مواصي خان يونس، في جنوب قطاع غزة، عرف منهم: عبد الله الحسين محمد العبادلة، وعمر الحسين محمد العبادلة، وليان عمر أبو شقرة.

كما استشهد المواطن صالح عبد الله القصاص جراء إلقاء طائرة مُسيّرة قنبلة على مجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ ناصر شرق خان يونس جنوب القطاع.

وفي خان يونس أيضا استشهد المواطن كمال عبد الرحمن محمد عواد (43 عامًا) وإصابة 3 آخرين بينهم حالة خطيرة جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين في محيط منطقة العطار في منطقة المواصي.

واستشهد المواطن إبراهيم صبح وأصيب 4 آخرون بقصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما أصيب 3 مواطنين جراء قصف "إسرائيلي" استهدف مدرسة خليفة في منطقة مشروع بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق استشهد الطفلة همسة نضال سمير حوسو (11 عامًا) برصاص جيش الاحتلال في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

وفتحت آليات الاحتلال والطيران المروحي نيرانهما شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين 4 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة قبل موجة التصعيد بينهم شهيد جديد و3 شهداء انتشال، و7 إصابات خلال الساعات الـ48 الماضية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة الاعتداءات والخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار (11 تشرن الأول/أكتوبر 2025) إلى 425 شهيدًا، و1206 مصابين فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال 688 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 71395 شهيدًا و171287 إصابة.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة العدو الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان على قطاع غزة متواصل.. 15 شهيدًا في قصف منازل وخيام النازحين
العدوان على قطاع غزة متواصل.. 15 شهيدًا في قصف منازل وخيام النازحين
فلسطين منذ 40 دقيقة
9 شهداء بينهم 4 أطفال وجرحى عديدون جرّاء الخروقات الصهيونية لوقف النار في قطاع غزة
9 شهداء بينهم 4 أطفال وجرحى عديدون جرّاء الخروقات الصهيونية لوقف النار في قطاع غزة
فلسطين منذ 11 ساعة
الانتهاكات
الانتهاكات "الإسرائيلية" لوقف إطلاق النار في غزة تتواصل في الغارات وتفجير المنازل
فلسطين منذ 23 ساعة
نادي الأسير: 323 شهيدًا من الأسرى الفلسطينيين وسجون الاحتلال تتحول إلى ساحة إبادة
نادي الأسير: 323 شهيدًا من الأسرى الفلسطينيين وسجون الاحتلال تتحول إلى ساحة إبادة
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
العدوان على قطاع غزة متواصل.. 15 شهيدًا في قصف منازل وخيام النازحين
العدوان على قطاع غزة متواصل.. 15 شهيدًا في قصف منازل وخيام النازحين
فلسطين منذ 40 دقيقة
9 شهداء بينهم 4 أطفال وجرحى عديدون جرّاء الخروقات الصهيونية لوقف النار في قطاع غزة
9 شهداء بينهم 4 أطفال وجرحى عديدون جرّاء الخروقات الصهيونية لوقف النار في قطاع غزة
فلسطين منذ 11 ساعة
قاسم سليماني من قائد ميداني إلى مدرسة أممية في نصرة فلسطين والمستضعفين
قاسم سليماني من قائد ميداني إلى مدرسة أممية في نصرة فلسطين والمستضعفين
لبنان منذ 11 ساعة
الانتهاكات
الانتهاكات "الإسرائيلية" لوقف إطلاق النار في غزة تتواصل في الغارات وتفجير المنازل
فلسطين منذ 23 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة