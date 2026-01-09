واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه العسكري على قطاع غزة، وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في يومه الـ91، بسلسلة اعتداءات شملت مختلف مناطق القطاع وأسفرت عن ارتقاء 15 شهيدًا وإصابة عدد كبير من المواطنين المدنيين.

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بأن فرق الدفاع المدني انتشلت جثامين 4 شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف بركسًا ومنزلًا في منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

والشهداء هم: رأفت معين الهسي (31 عامًا)، وياسر محمد حمدقة (33 عامًا)، ومحمد معين النمرة (30 عامًا)، وأحمد محمد البكري (31 عامًا).

وارتقى شهيدان ومصابون بقصف "إسرائيلي" استهدف شقة سكنية في بلوك C بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق استشهد المواطن أحمد حماد وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب برج فيصل جنوب بلدة الزوايدة في محافظة الوسطى وسط القطاع.

وارتقى 4 شهداء بينهم 3 أطفال بانفجار مُسيّرة انتحارية "إسرائيلية" استهدفت خيمة نازحين في شارع 5، بمنطقة مواصي خان يونس، في جنوب قطاع غزة، عرف منهم: عبد الله الحسين محمد العبادلة، وعمر الحسين محمد العبادلة، وليان عمر أبو شقرة.

كما استشهد المواطن صالح عبد الله القصاص جراء إلقاء طائرة مُسيّرة قنبلة على مجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ ناصر شرق خان يونس جنوب القطاع.

وفي خان يونس أيضا استشهد المواطن كمال عبد الرحمن محمد عواد (43 عامًا) وإصابة 3 آخرين بينهم حالة خطيرة جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين في محيط منطقة العطار في منطقة المواصي.

واستشهد المواطن إبراهيم صبح وأصيب 4 آخرون بقصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما أصيب 3 مواطنين جراء قصف "إسرائيلي" استهدف مدرسة خليفة في منطقة مشروع بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق استشهد الطفلة همسة نضال سمير حوسو (11 عامًا) برصاص جيش الاحتلال في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

وفتحت آليات الاحتلال والطيران المروحي نيرانهما شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين 4 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة قبل موجة التصعيد بينهم شهيد جديد و3 شهداء انتشال، و7 إصابات خلال الساعات الـ48 الماضية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة الاعتداءات والخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار (11 تشرن الأول/أكتوبر 2025) إلى 425 شهيدًا، و1206 مصابين فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال 688 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 71395 شهيدًا و171287 إصابة.



