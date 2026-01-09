كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فنزويلا: الرئيسة المؤقتة ترفض الخضوع لأميركا ومخزونات النفط ترتفع 

2026-01-09 10:25
أكَّدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن بلادها "ليست خاضعة" للولايات المتحدة، بعد اختطاف واشنطن الرئيس المنتخب شرعيًا نيكولاس مادورو في 3 من الشهر الجاري.

وقالت رودريغيز، خلال مراسم تكريمية للضحايا الذين قتلوا خلال الهجوم الأميركي على كراكاس: "نحن لسنا تابعين ولا خاضعين"، مشددة على: "الولاء للرئيس نيكولاس مادورو الذي اختُطف"، وأضافت: "هنا، لم يستسلم أحد. هنا، كان هناك قتال، قتال من أجل هذا الوطن".

هذا؛ وتفيد الأرقام الرسمية المعلنة في فنزويلا بأن 100 شخص على الأقل قُتلوا خلال الهجوم.

مخزونات النفط الخام في فنزويلا ترتفع في ظلّ اجراءات واشنطن

بالموازاة، أبحرت ثلاث ناقلات نفط، من أصل 11 استأجرتها شركة "شيفرون"، من فنزويلا باتجاه الولايات المتحدة، يوم أمس الخميس، وفقًا لما أظهرته تحليلات أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادًا إلى بيانات تتبع السفن.

البيانات أظهرت أن سفينتين أخريين كانتا راسيتين في ميناء مصفاة باخو غراندي غربي فنزويلا، فيما كانت 6 ناقلات أخرى في طريقها، وهي فارغة، إلى فنزويلا، بحسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ" ومنصة المعلومات التجارية "Kpler".

وتُعد "شيفرون" الشركة الأميركية الوحيدة المصرح لها بالعمل في فنزويلا، وقد استأجرت هذه الناقلات ضمن جدول منتظم لشحنات النفط الخام المتجهة إلى الولايات المتحدة.

في سياقٍ متّصل، حذّر محللون، في "Kpler"، من أنّ الحصار الأميركي على الصادرات الفنزويلية يتسبب في تراكم النفط داخل المخازن. كما أظهرت بيانات صادرة عن المنصة أن مخزونات النفط الخام في فنزويلا، آخذة في الارتفاع منذ احتجاز الولايات المتحدة ناقلة النفط "Skipper" في 10 كانون الأول/ديسمبر.

