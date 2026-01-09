ما تزال المواجهات الدامية بين القوات السورية وقوات "قسد"، في مدينة حلب، تتقدّم المشهد السوري. في جديد الصراع، أعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد في مدينة حلب، بدءًا من الساعة الثالثة فجر اليوم الجمعة، تمهيدًا لتنفيذ الاتفاق الذي جرى برعاية دولية وعربية وإقليمية.

الوزارة أكدت منح المجموعات المسلحة مهلة، حتى التاسعة صباحًا، لمغادرة المنطقة بأسلحتهم الفردية الخفيفة، متعهدة بتأمين عبورهم الآمن إلى مناطق شمال شرقي البلاد.

من جهته، أوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب محمد عبد الغني أن: "العمل جارٍ لفرض الأمن والاستقرار في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بأسرع وقت ممكن". وأشار إلى أن توجيهات وزارة الداخلية كانت واضحة للدخول إلى الحيّين، "بشكل سريع"، مؤكّدًا أنّ الواقع يشير إلى عودة الأهالي خلال يوم أو اثنين، ومحافظة حلب قائمة على هذا الأمر لإنجازه بشكل سريع.



في المقابل، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفصائل التابعة للحكومة الانتقالية سيطرت، بشكل كامل، على حي الأشرفية في مدينة حلب، بعد معارك استمرت ثلاثة أيام. ووثّق المرصد مقتل ثمانية مدنيين وإصابة عشرة آخرين، نتيجة القصف العشوائي العنيف الذي استهدف حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك قبل إعلان وقف إطلاق النار، لترتفع حصيلة الضحايا المدنيين إلى 25 شخصًا، بينهم أطفال ونساء؛ إضافة إلى مقتل 10 عسكريين من قوات وزارة الدفاع السورية؛ خلال المعارك التي دارت في الحيين.

خلال العمليات العسكرية، استخدمت الأسلحة الثقيلة، مع استهداف مباشر للأبنية السكنية والمشافي. كما يقول المرصد إن سكان الحيَّين يعيشون تحت وطأة الخوف والترقّب، حيث يفاقم وجود القوات التابعة للحكومة الانتقالية في حي الأشرفية من المخاوف، مع احتمال وقوع أعمال عنف واسعة ضد المدنيين، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية عاجلة إذا لم يتم التحرك فورًا.

الكلمات المفتاحية