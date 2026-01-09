دعا آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي الإيرانيين إلى الحفاظ على الوحدة، مؤكّدًا أنّ الشعب الإيراني لم يتراجع قيد أنملة عن مبادئه رغم الضغوط والتحديات.

وقال الإمام الخامنئي إنّ يد الولايات المتحدة "ملطّخة بدماء أكثر من ألف إيراني من القادة والأبرياء"، معتبرًا أنّ عددًا من مثيري الشغب يسعون إلى إرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر تدمير الممتلكات العامة.

وأضاف أنّ على ترامب التركيز على المشكلات الداخلية في بلاده، مشددًا على أنّ الشعب الإيراني يرفض العمالة والعملاء، وأنّ "الرجل الذي يدّعي أنه أب للشعب الإيراني سيسقط سقوطًا مريعًا".

وختم الإمام الخامنئي بالتأكيد أنّ الشعب الإيراني الموحّد سينتصر على جميع أعدائه.

