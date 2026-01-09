كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني يرفض العملاء وليركِّز ترامب بمشاكل بلاده
2026-01-09 11:41
دعا آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي الإيرانيين إلى الحفاظ على الوحدة، مؤكّدًا أنّ الشعب الإيراني لم يتراجع قيد أنملة عن مبادئه رغم الضغوط والتحديات.

وقال الإمام الخامنئي إنّ يد الولايات المتحدة "ملطّخة بدماء أكثر من ألف إيراني من القادة والأبرياء"، معتبرًا أنّ عددًا من مثيري الشغب يسعون إلى إرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر تدمير الممتلكات العامة.

وأضاف أنّ على ترامب التركيز على المشكلات الداخلية في بلاده، مشددًا على أنّ الشعب الإيراني يرفض العمالة والعملاء، وأنّ "الرجل الذي يدّعي أنه أب للشعب الإيراني سيسقط سقوطًا مريعًا".

وختم الإمام الخامنئي بالتأكيد أنّ الشعب الإيراني الموحّد سينتصر على جميع أعدائه.

الجمهورية الاسلامية في إيران الإمام الخامنئي دونالد ترامب
