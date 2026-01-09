استكمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زيارته الرسمية إلى لبنان، برفقة وفد اقتصادي.

وفي أولى محطّاته اليوم، زار عراقجي وزارة الخارجية والمغتربين، حيث التقى نظيره اللبناني يوسف رجّي.

بعدها، التقى عراقجي رئيس الجمهورية جوزيف عون وغادر قصر بعبدا، من دون الإدلاء بأي تصريح.

بيان الرئاسة اللبنانية

وقد أكد الرئيس عون لـعراقجي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، استعداد لبنان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والإيراني، مقترحًا التنسيق بين الوزارات المعنية ولاسيما وزارتي الخارجية، والاقتصاد والتجارة من خلال اللجان المشتركة.

وشدد الرئيس عون على ما سبق أن أكده للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما في الدوحة على أن لبنان حريص على إقامة أفضل العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار من الاحترام المتبادل والشفافية والصراحة، وعدم التدخل في شؤون البلدين، وهذا الموقف ما يزال هو نفسه.

ولفت الرئيس عون إلى التحديات الكبيرة التي تواجه كل من لبنان وإيران، متمنيًا للشعب الإيراني الصديق مع بداية العام الجديد الخير والأمان وراحة البال وان تكون الأيام الآتية أفضل.

وحمّل الرئيس عون عراقجي تحياته إلى الرئيس بزشكيان، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح، في قيادة بلاده وشعبه نحو شاطئ الأمان.

عراقجي

بدوره، نقل عراقجي في مستهل اللقاء إلى الرئيس عون تحيات الرئيس الإيراني وتمنياته له بالتوفيق، مستذكرًا اللقاء الذي جمعهما في الدوحة خلال القمة التي عقدت على اثر الاعتداء "الإسرائيلي" على قطر، مشيرًا إلى أن زيارته للبنان تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشددًا على أهمية استمرار التشاور خصوصا في القضايا المطروحة حاليًا.

وجدد عراقجي التأكيد على دعم بلاده لاستقلال لبنان ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه. وعرض العلاقات التجارية والاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين لبنان وإيران وللقاءات التي عقدها في بيروت منذ وصوله امس لاسيما مع عدد من الاقتصاديين والتجار اللبنانيين للبحث في سبل تطوير التعاون مع وجود فرص متاحة لذلك، لاسيما بعد تذليل العقبات أمامها.

الكلمات المفتاحية