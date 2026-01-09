كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي العدوان الصهيوني المستمر: سلسلة غارات على الجنوب والبقاع

خاص العهد

مصادر بعبدا لـ
خاص العهد

مصادر بعبدا لـ "العهد": عراقجي أبدى استعداد إيران للتعاون الاقتصادي مع لبنان

2026-01-09 11:57
65

أكدت مصادر قصر بعبدا لموقع "العهد" الإخباري أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جو اللقاءات التي أجراها في بيروت بالأمس واليوم، وقد أعرب الجانب الإيراني عن استعداده للتعاون الاقتصادي مع لبنان.

وبحسب المصاد، ركّز عراقجي خلال لقائه الرئيس عون على تعزيز العلاقات التجاربة والاقتصادية بين لبنان وإيران، مشددًاعلى ضرورة تفعيل اللجان المشتركة بين وزارات البلدين.

ولفتت المصادر عبر "العهد" إلى أن عراقجي تحدث عن التحديات التي تواجه لبنان والمنطقة، مؤكدًا الموقف الايراني الداعم لاستقلال لبنان وسلامة أراضيه.

كذلك، أشارت المصادر إلى أن الرئيس عون رحّب أمام الوزير عراقجي بتعزيز العلاقات بين إيران ولبنان، ورحّب بتفعيل اللجان المشتركة بين الوزارات، على اعتبار أنها الإطار الطبيعي.

الكلمات المفتاحية
لبنان بعبدا عباس عراقجي جوزاف عون
إقرأ المزيد
المزيد
اشتباكات حلب.. من يغذّي الصراع؟ 
اشتباكات حلب.. من يغذّي الصراع؟ 
خاص العهد منذ 22 دقيقة
مصادر بعبدا لـ
مصادر بعبدا لـ "العهد": عراقجي أبدى استعداد إيران للتعاون الاقتصادي مع لبنان
خاص العهد منذ ساعتين
لماذا سجَّل الثنائي اعتراضه على الصيغة النهائية لبيان مجلس الوزراء؟
لماذا سجَّل الثنائي اعتراضه على الصيغة النهائية لبيان مجلس الوزراء؟
خاص العهد منذ 19 ساعة
بالصور| عراقتشي يزور مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله
بالصور| عراقتشي يزور مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله
خاص العهد منذ 20 ساعة
مقالات مرتبطة
العدوان الصهيوني المستمر: سلسلة غارات على الجنوب والبقاع
العدوان الصهيوني المستمر: سلسلة غارات على الجنوب والبقاع
لبنان منذ ساعة
مصادر بعبدا لـ
مصادر بعبدا لـ "العهد": عراقجي أبدى استعداد إيران للتعاون الاقتصادي مع لبنان
خاص العهد منذ ساعتين
اليوم الثاني من زيارة عراقجي لبيروت 
اليوم الثاني من زيارة عراقجي لبيروت 
لبنان منذ ساعتين
فيديو| وصول وزير الخارجية الإيرانية الى مقر وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت
فيديو| وصول وزير الخارجية الإيرانية الى مقر وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة