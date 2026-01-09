أكدت مصادر قصر بعبدا لموقع "العهد" الإخباري أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جو اللقاءات التي أجراها في بيروت بالأمس واليوم، وقد أعرب الجانب الإيراني عن استعداده للتعاون الاقتصادي مع لبنان.

وبحسب المصاد، ركّز عراقجي خلال لقائه الرئيس عون على تعزيز العلاقات التجاربة والاقتصادية بين لبنان وإيران، مشددًاعلى ضرورة تفعيل اللجان المشتركة بين وزارات البلدين.

ولفتت المصادر عبر "العهد" إلى أن عراقجي تحدث عن التحديات التي تواجه لبنان والمنطقة، مؤكدًا الموقف الايراني الداعم لاستقلال لبنان وسلامة أراضيه.

كذلك، أشارت المصادر إلى أن الرئيس عون رحّب أمام الوزير عراقجي بتعزيز العلاقات بين إيران ولبنان، ورحّب بتفعيل اللجان المشتركة بين الوزارات، على اعتبار أنها الإطار الطبيعي.

