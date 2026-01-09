كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
العدوان الصهيوني المستمر: سلسلة غارات على الجنوب والبقاع
العدوان الصهيوني المستمر: سلسلة غارات على الجنوب والبقاع

2026-01-09 12:05
في سياق الاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة على لبنان، وخرق السيادة اللبنانية واتفاق وقف إطلاق النار، شنَّ العدو الصهيوني سلسلة غارات على قرى وبلدات جنوبية وبقاعية.

وأغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" على أطراف بلدات كفرفيلا وسجد والريحان، ومنطقة تبنا، ونفّذ ثلاث غارات على المنطقة الواقعة بين حومين  الفوقا ودير الزهراني، وثلاث غارات على مرتفعات الجبور، في حين ما يزال طيران العدو الحربي يحلّق في أجواء الجنوب.

كذلك، أغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" على محيط مقام النبي اسماعيل في جرود بريتال ملقيًا صاروخين على المكان المستهدف، وشنَّ ثلاث غارات على جرود النبي شيت (الشعرة).

ودمّرت قوة "إسرائيلية" مبنى في "حي البيادر" في بلدة يارون، بعد توغلها لأكثر من 1500 متر فجر اليوم الجمعة 9 كانون الثاني/يناير 2025.

كما أطلقت قوات العدو قذيفة حارقة قرب حديقة مارون الراس، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان، واستهدفت أطراف بلدة رميش بقذيفة حارقة عيار 155 ملم.

وأفاد مراسل قناة المنار بأن قطيع أبقار دخل من الأراضي المحتلة إلى الأراضي اللبنانية في مزرعة المجيدية، فألقت مُحلّقة "إسرائيلية" قنبلتين صوتيتين أمام تقدّمهم بهدف إعادتهم.

واستشهد مواطن لبناني أمس الخميس جراء استهداف مُسيّرة "إسرائيلية" سيارته في منطقة زيتا، طريق بنعفول – قناريت في قضاء صيدا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

