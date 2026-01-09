كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
اليمن: المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن حل كافة هيئاته

2026-01-09 13:39
أعلن الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عبد الرحمن الصبيحي حلّ المجلس وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء كافة مكاتبه في الداخل والخارج.

كما أعلن الصبيحي خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس والقيادة التنفيذية في العاصمة السعودية الرياض، "العمل على تحقيق الهدف الجنوبي العادل من خلال العمل والتهيئة للمؤتمر الجنوبي الشامل تحت رعاية السعودية".

وقال الصبيحي، في كلمة مصورة بثها التلفزيون اليمني، إن هذه الخطوة جاءت حرصًا على مستقبل قضية الجنوب وصونًا للسلم والأمن في الجنوب ودول الجوار.

وإذ أشاد بما صدر من الرياض من إجراءات وحلول تلبي حاجة أبناء الجنوب، أوضح أن الخطوة اتخذت أيضًا استجابة لمبادرة السعودية بشأن رعاية حوار جنوبي شامل.

وأشار الصبيحي إلى أن استمرار وجود المجلس لم يعد يخدم الهدف الذي أنشئ من أجله في ظل المستجدات الراهنة، مبيّنًا أن المجلس أسس لخدمة قضية شعب الجنوب وتمثيل تطلعاته وليس كوسيلة للسلطة أو الإقصاء.

كما دعا أبناء الجنوب إلى التحلي بالمسؤولية والعلم على تحقيق تطلعات أبناء الجنوب، كما طالب الشخصيات والقيادات الفاعلة في الجنوب بالانخراط في مسار مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل.

الكلمات المفتاحية
اليمن المجلسِ الانتقالي الجنوبي
