قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب إنّ "انسياق العالم وراء الفساد الأخلاقي والقيمي والتضليل الفكري أفرز فرعونًا جديدًا يذبح الأبناء ويستحيي النساء"، محذرًا من أنّ التسليم بمنطق القوّة يحوّل العالم إلى أداة خاضعة لهذا الطغيان، ويقود إلى مصير أسود يعمّ الجميع إذا لم تُدرك الشعوب حقيقرة هذا الخلل.

وخلال إلقاء خطبة الجمعة في مقر المجلس، أشار إلى أنّ مبدأ "حق القوّة" هو المسؤول عمّا يعانيه العالم اليوم، معتبرًا أنّ هذا المنطق يتناقض مع القوانين والمبادئ الإنسانية، وهو ما يدفع الإدارة الأميركية، إلى استباحة القوانين الدولية وارتكاب انتهاكات جسيمة، مستشهدًا بما وصفه بالعدوان على فنزويلا واختطاف رئيسها وزوجته.

ولفت الشيخ الخطيب إلى أنّ هذه السياسات لا تنفصل عمّا يجري في لبنان والمنطقة، في ظل الدعم الأميركي المطلق للكيان الصهيوني، معتبرًا أنّ العدوان المستمر على لبنان يتمّ بسلاح ومال ودعم أميركي. ودعا السلطة اللبنانية إلى الخروج من منطق الانتظار، وتفعيل تحرّكها الدبلوماسي عربيًا ودوليًا، منتقدًا غياب هذا الدور أو تناقضه أحيانًا مع آلام الشعب اللبناني.

ونوّه بموقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، المستند إلى موقف قيادة الجيش اللبناني، الذي حدّد مكمن الخلل في تثبيت وقف إطلاق النار، ولا سيما استمرار الاحتلال لأجزاء من الأراضي اللبنانية وعدم الإفراج عن الأسرى، معتبرًا أنّ هذه القضايا يجب أن تكون أولوية الدولة قبل أي خطوة أخرى.

هذا وأعرب عن أسفه لموقف الحكومة اللبنانية، منتقدًا المماطلة في إطلاق مسيرة الإعمار وتأجيل إقرار الآليات اللازمة لها، إضافة إلى تجاهل معاناة النازحين والمتضررين، محذرًا من تداعيات استمرار هذا الإهمال.

وتطرق إلى حرب الاستنزاف التي يخوضها العدوّ ضد لبنان، داعيًا إلى مراجعة جدية تخرج البلاد من حالة الانتظار والجمود. كما أشاد بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الضغوط الأميركية، وبالتنسيق القائم بينها وبين المملكة العربية السعودية، آملًا في توسيعه ليشمل دولًا عربية وإسلامية أخرى.

وختم الشيخ الخطيب بتوجيه رسالة إلى أهالي المناطق المتضررة، داعيًا إياهم إلى الصمود في وجه محاولات الترهيب والتيئيس، وعدم التفريط بما وصفه بالتجربة الفريدة في الصبر والتضحية والثبات.

