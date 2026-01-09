في خطوة تعكس اتساع فجوة الخلاف حول التوجهات العسكرية الخارجية، وافق مجلس الشيوخ الأميركي، على مشروع قانون يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من المضي قدمًا في أي عمليات عسكرية إضافية ضد فنزويلا دون مشورة وموافقة الكونغرس.

وجاء التصويت بأغلبية 52 صوتًا مقابل 47، بعد مناقشات حادة تمحورت حول ضرورة استعادة السلطة التشريعية لحقها الدستوري في تقرير مصير الحروب.

ويشير تقارب الأصوات وتجاوزها للخطوط الحزبية إلى وجود قلق حقيقي لدى المشرعين من انزلاق الولايات المتحدة إلى مواجهة مفتوحة في أميركا اللاتينية.

ويقضي القرار بحظر تمويل أو تنفيذ أي هجمات عسكرية جديدة ما لم يصدر الكونغرس تفويضًا صريحًا بذلك، مما يضع قيودًا جدية على استراتيجية "الضغط الأقصى" التي تنتهجها الإدارة الحالية.

