الأمن القومي الإيراني يحذّر من محاولات صهيونية لزعزعة الأمن الداخلي
الأمن القومي الإيراني يحذّر من محاولات صهيونية لزعزعة الأمن الداخلي

2026-01-09 15:07
أكّد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنّ "القوات الأمنية إلى جانب الشعب ستفشل مخططات الكيان الصهيوني وراعيته الولايات المتحدة".

وأضاف: "كما أفشل الشعب الإيراني العدو بحرب الـ 12 يومًا سيُفشل بمزيد من وحدته الحِيَل التخريبية لأعدائه"، مشيرًا إلى أنّ "تصريحات ترامب تكشف عن التخطيط المشترك بينه وبين "إسرائيل" بهدف زعزعة حياة الشعب الإيراني".

وأشار مجلس الامن القومي الإيراني إلى أنّ "أحداث الأيام الأخيرة حُرفت بتوجيه وتصميم من العدو الصهيوني إلى مسار زعزعة الأمن الداخلي"، مؤكّدًا أنّ "الكيان الصهيوني لا يزال يتابع ظلمه ضد الإيرانيين بإطار الحروب المركبة".

وشدّد على أنّه "لن يكون هناك أي تهاون من قبل القوات الأمنية والسلطة القضائية مع المخربين".
 

