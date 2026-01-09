كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
لبنان

الشيخ قاسم التقى عراقجي: سنبقى على ‏تعاون مع الدولة ‏والجيش لطرد الاحتلال
لبنان

الشيخ قاسم التقى عراقجي: سنبقى على ‏تعاون مع الدولة ‏والجيش لطرد الاحتلال

2026-01-09 16:16
81

التقى الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية ‏الإيرانية د. ‏عباس عراقجي والوفد المرافق بحضور السفير مجتبى أماني. ‏

كانت جولة أفق شاملة حول ما يجري في المنطقة والعالم بما له من تداعيات وتأثير على ‏كل بلدان ‏المنطقة. ‏

وتحدث الشيخ نعيم قاسم عن استمرار العدوان الأميركي ـ "الإسرائيلي"، وعدم التزام ‏العدو ‏"الإسرائيلي" باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 رغم التزام ‏لبنان وتنفيذ ما عليه ‏من مسؤولية في جنوب نهر الليطاني، ما يؤكد نوايا العدوان التوسعية ‏والتي صرّح عنها نتنياهو حول ""‏إسرائيل" الكبرى". ‏

وقال: "لن يُحقق العدو "الإسرائيلي" أهدافه باستمرار العدوان، مع وجود هذا التماسك الشعبي ‏والمقاوم ‏في التمسك بتحرير الأرض والعودة إلى القرى والمدن في الجنوب. وسنبقى على ‏تعاون مع الدولة ‏والجيش لطرد الاحتلال وإيقاف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة ‏الإعمار وبناء الدولة". ‏

بدوره قال عراقجي: "إن إيران ترغب بتعزيز العلاقة مع لبنان، كما هي علاقات الدول ‏الصديقة مع ‏بعضها، وأنَّ اصطحاب الوفد الاقتصادي يهدف إلى تعزيز التعاون في ‏المجالات المختلفة". ‏

وأضاف: "على الرغم من الحصار والعقوبات على إيران، فإنَّ إرادة الدولة والشعب ‏الصمود ومعالجة ‏الواقع الميداني، وقد اتخذت الحكومة إجراءات سيكون لها آثارها قريبًا ‏إن شاء الله". وقال: "لن تنفع ‏التهديدات مع إيران لحرمانها من حقها النووي السلمي، ‏وتطوير قدراتها الدفاعية، ونحن مستمرون ‏بعزة إيران وقوتها بقيادة الإمام الخامنئي (دام ‏ظله) في مواجهة التحديات".‏
 

