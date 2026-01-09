أعلن الحرس الثوري في إيران عن أنّ "دماء ضحايا الأحداث الإرهابية الأخيرة في بلادنا تقع على عاتق من خطّط لها".

وشدّد الحرس الثوري، في بيان، الجمعة 9 كانون الثاني/يناير 2026، على أنّ "من حق الشعب الإيراني المشروع مواجهة أيّ محاولات لزعزعة الأمن".

كما أكّد الحرس الثوري أنّ "حماية مكتسبات الثورة الإسلامية والحفاظ على أمن المجتمع خط أحمر".

وأضاف: "سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني حتى القضاء التام على مؤامرات الأعداء وضمان أمن المواطنين واستقرارهم".

وجاء بيان الحرس الثوري عقب قيام أعمال شغب في عدد من المدن الإيرانية، وهو ما أكّدت طهران أنّه من صنع الكيان الصهيوني بهدف زعزعة الأمن الداخلي.

