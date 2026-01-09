أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي؛ ربيع بنات، أنّ أهمية زيارة وزير الخارجية الإيرني عباس عراقجي تتجلى في مضمونها وتوقيتها، لا سيما في ظل الظروف التي تمرّ بها المنطقة العربية في ظل الاعتداءات "الإسرائيلية" والأميركية.

وأوضح أنّ هذه الزيارات تُعدّ عادة أساسية وتكاملية، حيث تسمح بالتأكد من عمق العلاقة بين لبنان وإيران، وتعكس التوافق في الرؤية حول المشروع الوطني المشترك.

وأشار بنات إلى أنّ إيران كانت دائمًا إلى جانب لبنان، بدءًا من دعم تحرير أرضه، وصولًا إلى الوقوف إلى جانب مقاومته.

ولفت إلى أنّ هذه الزيارة تأتي في لحظة مفصلية، في ظل التهديدات التي يتعرض لها لبنان، والتي تشمل أيضًا إيران، مؤكّدًا أنّها تؤكد على التكامل في المصالح والرؤية بين إيران والمشروع الوطني اللبناني.

كما شدّد على أنّ هذه العلاقة تمثل دعامة أساسية لدعم الدولة اللبنانية وحماية مصالحها الوطنية في مواجهة التهديدات الخارجية، وتبرز الأهمية الإستراتيجية للتنسيق المستمر بين لبنان وإيران في مختلف القضايا الإقليمية والوطنية.

