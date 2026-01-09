كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي تشييع الشهيد علاء حسين حوراني في عيتيت 

خاص العهد

عطايا لـ
خاص العهد

عطايا لـ "العهد": زيارة عراقجي مهمة جدًا وتحمل معاني وأبعاد سياسية وإستراتيجية كبيرة

2026-01-09 19:15
74
حسن بدران - مراسل
3 مقالاً

لفت عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي؛ إحسان عطايا، إلى أنّ زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى لبنان زيارة مهمة جدًا في هذا الظرف الحساس، مشيرًا إلى أنّها تحمل معانيَ وأبعادًا سياسية وإستراتيجية كبيرة في هذه اللحظة التاريخية، ولا سيما أن الهجمة الأميركية الصهيونية والغربية كبيرة جدًا.

وأشار عطايا إلى أنّ تصريحات الوزير عراقجي خلال الزيارة كانت واضحة ومباشرة، مشدّدًا على أنّ الرسائل التي حملتها الزيارة ترسل مؤشرات طمأنة للعالم وتُظهر أنّ إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنّها تواجه محاولات مستمرة للاعتداء عليها وإسقاط نظامها. 

وأوضح أنّ الجمهورية الإسلامية، رغم موقفها الدفاعي، جاهزة وقادرة على الرد على أي عدوان بكلّ قوة واقتدار، مؤكّدًا أنّ التجربة السابقة، وخصوصًا خلال الحرب العدوانية التي استمرت 12 يومًا، أثبتت قدرة إيران على إرسال ردود رادعة وفرض معادلات تمنع أي تهديد أو عدوان مستقبلي.

كما أشار عطايا إلى أنّ إيران تفتح أبوابها دائمًا للحوار حول أي قضية ضمن إطار العلاقات المتبادلة واحترام كلّ طرف للطرف الآخر، ما يعكس موقف الجمهورية الإسلامية الحازم في الدفاع عن مصالحها واستقرارها، وفي الوقت نفسه الحرص على تجنّب التصعيد والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران حركة الجهاد الإسلامي احسان عطايا عباس عراقجي
إقرأ المزيد
المزيد
قراءة في خطاب القائد الخامنئي.. بصيرة في وجه الاستهداف
قراءة في خطاب القائد الخامنئي.. بصيرة في وجه الاستهداف
خاص العهد منذ 42 دقيقة
عطايا لـ
عطايا لـ "العهد": زيارة عراقجي مهمة جدًا وتحمل معاني وأبعاد سياسية وإستراتيجية كبيرة
خاص العهد منذ ساعة
بنات لـ
بنات لـ "العهد": زيارة عراقجي تؤكد على التكامل في المصالح والرؤية بين إيران ولبنان
خاص العهد منذ ساعة
حزب
حزب "القوات".. سموم سياسية وأجندات خفية  
خاص العهد منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
قراءة في خطاب القائد الخامنئي.. بصيرة في وجه الاستهداف
قراءة في خطاب القائد الخامنئي.. بصيرة في وجه الاستهداف
خاص العهد منذ 42 دقيقة
عطايا لـ
عطايا لـ "العهد": زيارة عراقجي مهمة جدًا وتحمل معاني وأبعاد سياسية وإستراتيجية كبيرة
خاص العهد منذ ساعة
بنات لـ
بنات لـ "العهد": زيارة عراقجي تؤكد على التكامل في المصالح والرؤية بين إيران ولبنان
خاص العهد منذ ساعة
بالصور| مشاركة عراقجي في ندوة حوارية وتوقيع كتابه
بالصور| مشاركة عراقجي في ندوة حوارية وتوقيع كتابه "قوّة التفاوض" في بيروت
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة