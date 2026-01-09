شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية وأهالي بلدتي الطيري وعيتيت الجنوبيتين الشهيد المجاهد علاء حسين حوراني "جواد علي"، بمسيرة حاشدة شاركت فيها شخصيّات وفعاليّات وعلماء دين وعائلة الشهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وتقدّمت مسيرة التّشييع التي أقيمت في بلدة عيتيت فرق من كشافة الإمام المهدي (ع) حملت الرايات الحسينية والكشفية ورايات لبنان والمقاومة وصور القادة وشهداء المقاومة الإسلامية، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصحيّة الإسلاميّة جابت شوارع البلدة وصولًا إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ووري في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاق دربه.

الكلمات المفتاحية