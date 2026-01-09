كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي عراقجي: إيران اليوم في أعلى جهوزية لمواجهة أيّ عدوان جديد

لبنان

تشييع الشهيد حسين عبد الرضا حمزة في بلدة الجميجمة
لبنان

تشييع الشهيد حسين عبد الرضا حمزة في بلدة الجميجمة

2026-01-09 20:49
60

شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية وبلدة الجميجمة الجنوبية الشهيد السعيد الذي ارتقى فداء للبنان وشعبه المجاهد المحامي حسين عبد الرضا حمزة "كميل"، بمسيرة حاشدة شاركت فيها شخصيّات وفعاليّات وعلماء دين وعائلة الشهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وتقدّمت مسيرة التّشييع فرق من كشافة الإمام المهدي حملت الرايات الحسينية والكشفية ورايات لبنان والمقاومة وصور القادة وشهداء المقاومة الإسلامية، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصحّيّة الإسلاميّة جابت شوارع البلدة وصولًا إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ووري في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاق دربه.

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية
إقرأ المزيد
المزيد
جسر حكر الضاهري في خطر: انهيار جزئي ينذر بكارثة في عكار
جسر حكر الضاهري في خطر: انهيار جزئي ينذر بكارثة في عكار
لبنان منذ 47 دقيقة
الحاج حسن: العدو الصهيوني يسعى لفرض شروط
الحاج حسن: العدو الصهيوني يسعى لفرض شروط "استسلام" على لبنان
لبنان منذ 51 دقيقة
عراقجي: الجاهزية أفضل وسيلة لمنع الحرب 
عراقجي: الجاهزية أفضل وسيلة لمنع الحرب 
لبنان منذ ساعة
عراقجي: إيران اليوم في أعلى جهوزية لمواجهة أيّ عدوان جديد
عراقجي: إيران اليوم في أعلى جهوزية لمواجهة أيّ عدوان جديد
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
تشييع الشهيد حسين عبد الرضا حمزة في بلدة الجميجمة
تشييع الشهيد حسين عبد الرضا حمزة في بلدة الجميجمة
لبنان منذ ساعتين
تشييع الشهيد علاء حسين حوراني في عيتيت 
تشييع الشهيد علاء حسين حوراني في عيتيت 
لبنان منذ 3 ساعات
حزب
حزب "القوات".. سموم سياسية وأجندات خفية  
خاص العهد منذ 9 ساعات
حزب الله يكرّم آباء الشهداء: تجديد للعهد ويقين بالانتصار
حزب الله يكرّم آباء الشهداء: تجديد للعهد ويقين بالانتصار
لبنان منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة