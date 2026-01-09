كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

لاريجاني: الجماعات الإرهابية تسعى لتهيئة الأرضية لتدخّلات خارجية
إيران

لاريجاني: الجماعات الإرهابية تسعى لتهيئة الأرضية لتدخّلات خارجية

2026-01-09 21:57
59

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الجمعة 9/1/2026، إنّ قادة الجماعات الإرهابية المسلحة يسعون لإشعال حرب أهلية لتهيئة الأرضية لتدخّلات خارجية.

ورأى لاريجاني، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أنّ "تورّط الولايات المتحدة والكيان "الإسرائيلي" واضح في المشهد الاحتجاجي"، موضحًا أنّ "الرموز المرتبطة بهويتنا الوطنية والدينية كانت هدفًا لهذه التدخّلات".

 وأكّد أنه "سيتمّ التعامل بحزم مع قادة الجماعات الإرهابية المسلحة".

وتشهد إيران أعمال شغب في الأيام الأخيرة في عدة محافظات على رأسها العاصمة طهران، ما أدّى إلى تخريب الممتلكات العامّة والخاصّة، واستشهاد وجرح العديد من رجال الشرطة والباسيج.

وتأتي هذه الأحداث بعدما هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرة، وكان آخرها أمس، بالتدخّل في أحداث إيران، متذرّعًا بـ"حماية المحتجين من الشعب الإيراني"، على حدّ زعمه.

