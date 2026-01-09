كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
جسر حكر الضاهري في خطر: انهيار جزئي ينذر بكارثة في عكار
2026-01-09 23:00
تسبّبت الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم الجمعة 9/1/2026 في منطقة عكّار بانهيار جزء من جسر حكر الضاهري بسبب ارتفاع منسوب النهر في مشهد يعيد إلى الواجهة مسلسل الفيضانات والمآسي المتكررة خصوصًا بعد انهيار معبر العريضة وقطع الحدود التي تربط لبنان بسورية. 

وبحسب المعطيات الميدانية فإن الانهيار الجزئي للجسر ينذر بخطر داهم وسط مخاوف من انهياره بالكامل في حال استمرار تساقط الأمطار وارتفاع منسوب مياه الأنهر ما يهدّد بقطع شريان حيوي للمنطقة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وكان أهالي المنطقة قد أطلقوا في فترات سابقة مناشدات إلى الجهات المعنية لتعزيل وتنظيف مجرى النهر  تفاديًا لاجتياح المياه للأراضي السكنية والزراعية في الحكر والسماقية إلا أن هذه النداءات قوبلت بإهمال واضح وغياب لأي خطوات عملية وجدية.

عكار فيضان الثلوج حكر الضاهري
