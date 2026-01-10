زار وفد من لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في عكار مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو في جبيل.

الوفد استعرض مع الشيخ عمرو الأوضاع المحلية والإقليمية، إذ أكد طارق الحسين متحدثًا باسم الوفد التمسك بخيار المقاومة والحفاظ على المكتسبات الوطنية وضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والابتعاد عن خطاب الفتنة والانقسام، مثمنًا دور حزب الله في الوقوف إلى جانب أهالي عكار وكافة المناطق اللبنانية.

من جهته، رحّب الشيخ عمرو بالوفد العكاري مؤكدًا ضرورة التضامن الوطني بين كافة مكونات المجتمع اللبناني في ظل ما يجري حولنا من تغول "إسرائيلي" وأميركي.

وأشار الشيخ عمرو إلى أن وقوف حزب الله إلى جانب أهله في عكار يأتي في إطار واجبه الأخلاقي والوطني الذي حدد مساره سيد شهداء الأمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه).

الكلمات المفتاحية