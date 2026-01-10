كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في عكار يزور الشيخ عمرو: متمسكون بالمقاومة
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في عكار يزور الشيخ عمرو: متمسكون بالمقاومة

2026-01-10 09:50
وفد من لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في عكار يزور مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله وتأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية
زار وفد من لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في عكار مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو في جبيل. 

الوفد استعرض مع الشيخ عمرو الأوضاع المحلية والإقليمية، إذ أكد طارق الحسين متحدثًا باسم الوفد التمسك بخيار المقاومة والحفاظ على المكتسبات الوطنية وضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والابتعاد عن خطاب الفتنة والانقسام، مثمنًا دور حزب الله في الوقوف إلى جانب أهالي عكار وكافة المناطق اللبنانية. 

من جهته، رحّب الشيخ عمرو بالوفد العكاري مؤكدًا ضرورة التضامن الوطني بين كافة مكونات المجتمع اللبناني في ظل ما يجري حولنا من تغول "إسرائيلي" وأميركي.

وأشار الشيخ عمرو إلى أن وقوف حزب الله إلى جانب أهله في عكار يأتي في إطار واجبه الأخلاقي والوطني الذي حدد مساره سيد شهداء الأمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه).

حزب الله المقاومة عكار
