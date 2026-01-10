أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة واسعة النطاق بأسلحة برية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة، بما في ذلك منظومة صواريخ "أوريشنيك" الأرضية متوسطة المدى المتنقلة.

وقالت روسيا في بيان، إنها شنت هجومها ردًا على محاولة أوكرانيا المزعومة لاستهداف مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الماضي.

ويُعدّ صاروخ أوريشنيك، الذي يعني اسمه باللغة الروسية "شجرة البندق"، أحد أحدث الأسلحة الروسية، وتصل سرعته إلى عشرة أضعاف سرعة الصوت، وله القدرة على الوصول إلى جميع أنحاء أوروبا، وفقًا لما ذكره قائد القوات الصاروخية الروسية.

ويمكن للصاروخ أن يحمل رؤوسًا حربية متعددة، وأن يكون تقليديًا أو نوويًا، وقد استخدمته موسكو لأول مرة في تشرين الثاني 2024، حين ضربت مدينة دنيبرو الأوكرانية، رغم أن السلاح لم يكن قد اكتمل تطويره آنذاك.

وجاءت ضربة أوريشنيك بعد ساعات من تأكيد موسكو مجددًا أن القوات الأوروبية المنتشرة في أوكرانيا كجزء من أي اتفاق سلام مستقبلي ستُعتبر "أهدافًا مشروعة"، وبعد احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط ترفع العلم الروسي.



