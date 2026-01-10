كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حرائق الغابات في أستراليا تدمّر منازل وتقطع الكهرباء عن عشرات الآلاف
عربي ودولي

حرائق الغابات في أستراليا تدمّر منازل وتقطع الكهرباء عن عشرات الآلاف

2026-01-10 10:51
واصل الآلاف من رجال الإطفاء، اليوم السبت 10 كانون الثاني/يناير 2025، جهودهم الحثيثة في ولاية فيكتوريا الأسترالية للسيطرة على حرائق الغابات التي دمرت المنازل وقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف وأحرقت مساحات شاسعة من الغابات.

وقالت السلطات، إن الحرائق، التي اندلع معظمها في منتصف الأسبوع وسط موجة حر شديدة في جنوب شرق أستراليا، أتت على أكثر من 300 ألف هكتار (741.316 فدانا) من الغابات، مضيفةً أنَّ 10 حرائق كبيرة لا تزال مشتعلة على مستوى الولاية.

وأضافت السلطات أن أكثر من 130 مبنى، من بينها منازل، قد دُمرت وأن الكهرباء انقطعت عن حوالى 38 ألف مسكن وشركة بسبب الحرائق.

ووصفت السلطات الحرائق بأنها الأسوأ التي تجتاح الولاية منذ حرائق الصيف الأسود التي اندلعت في الفترة من 2019 إلى 2020 ودمَّرت مساحة بحجم تركيا وأودت بحياة 33 شخصًا.

وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلان إن الآلاف من رجال الإطفاء يعملون في الميدان لاحتواء الحرائق.

وأضافت في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون من ملبورن عاصمة الولاية: "ستتم السيطرة على الحرائق حيثما أمكن".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن الأمة تواجه يوماً من الطقس "المتطرف والخطير" للحرائق، خاصة في ولاية فيكتوريا، حيث تم إعلان جزء كبير من الولاية منطقة كوارث.

وقالت السلطات إن أحد أكبر الحرائق، بالقرب من بلدة لونغوود، على بعد حوالى 112 كيلومترا شمالي ملبورن، قد أحرق 130 ألف هكتار (320 ألف فدان) من الأدغال، ودمر 30 مبنى ومزارع كروم وأراضي زراعية.

وجرى إخلاء عشرات المجتمعات القريبة من الحرائق وإغلاق عدد من المتنزهات والمخيمات في الولاية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية تحذيراً من موجة حارة اليوم السبت في أجزاء كبيرة من ولاية فيكتوريا، في حين صدرت تحذيرات من أحوال جوية مواتية للحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة وإقليم العاصمة الأسترالية.

