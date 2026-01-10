كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عين على العدو

العدو مستمر بخرق وقف إطلاق النار في غزة: قصف جوي ومدفعي وعمليات نسف
عين على العدو

العدو مستمر بخرق وقف إطلاق النار في غزة: قصف جوي ومدفعي وعمليات نسف

2026-01-10 10:56
في اليوم الـ92 من اتفاق وقف الحرب، نفّذ الجيش "الإسرائيلي" غارات وعمليات نسف لمنازل ومنشآت في قطاع غزة.

ونفّذ الطيران "الإسرائيلي" غارتين وراء الخط الأصفر شمالي قطاع غزة، كما أطلق الطيران المروحي "الإسرائيلي" النار شرقي جباليا شمال القطاع.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بعدة قذائف، إضافة إلى قصف المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إنه يجري التنسيق لانتشال جثمان شهيد قتله الجيش "الإسرائيلي" شرق سوق السيارات في حي الزيتون بمدينة غزة.

كما نفّذ الطيران "الإسرائيلي" غارة جوية على رفح جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المدينة.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 439 والمصابين 1223، فيما جرى انتشال جثامين 688 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 71,409 شهداء و171,304 إصابات منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

