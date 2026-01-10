يحمل كانون الثاني في لبنان معه أجواءً شتوية حقيقية، تتسم بالبرد القارس، وتدني درجات الحرارة، وتكثّف الأمطار والرياح الباردة، في مشهد يعيد إلى الأذهان ملامح الشتاء المعتادة لهذا الوقت من العام، حيث ستشهد البلاد تقلبات جوية شتوية ملحوظة مع اقتراب تأثير منخفض جوي جديد، يحمل معه طقسًا باردًا، وانخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، إضافة إلى أمطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات.

المنخفض الجوي الجديد يؤثر على البلاد ابتداءً من صباح يوم الاثنين المقبل (12 كانون الأول 2026)، بحسب رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت محمد كنج، حيث سيشهد الطقس تقلبات ملحوظة، تترافق مع اشتداد في سرعة الرياح لتصل إلى نحو 80 كلم/ساعة، لا سيما في المناطق الشمالية، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب الأحوال الجوية.

تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، ويكون الطقس شديد البرودة مقارنة بالأيام السابقة، مع تساقط للثلوج على ارتفاع 1500 متر يوم الاثنين، على أن تلامس الثلوج ارتفاع 1100 متر يوم الثلاثاء، نتيجة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، على ما يقول كنج لموقع العهد الإخباري.

وهنا، يُحذر كنج من سلوك الطرقات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1500 متر يومي الاثنين والثلاثاء، بسبب خطر تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

ويتابع: "أما على صعيد المتساقطات، فقد تجاوزت كميات الأمطار المعدلات المسجلة في العام الماضي، وحققنا حتى الآن ما بين 60 إلى 80 بالمئة من المعدلات العامة السنوية"، ما يعكس موسمًا مطريًا جيدًا حتى هذه المرحلة.

وفقًا لكنج، ينحسر تأثير المنخفض الجوي، ابتداءً من يوم الأربعاء، إلا أن رياحًا باردة ستسيطر على الأجواء طوال الأسبوع المقبل، إيذانًا بدخول لبنان في الطقس الشتوي الحقيقي، موضحًا: "من الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع، سيكون الطقس باردًا وقارسًا دون أمطار، وسنشهد أجواء شتوية باردة، حيث من المتوقع أن نشهد حرارة متدنية جدًا، خصوصًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر".



