في أجواء ذكرى ولادة يعسوب الدين وأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (ع)، أقامت الهيئات النسائية في القطاع الثاني – الشرقي سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والاجتماعية، إحياءً للمناسبة المباركة، وتركيزًا على معاني الولاية، حيث توزّعت الفعاليات على عددٍ من الشعب، وتخلّلها توزيع الحلوى وإحياء روحي متنوّع، ففي شعبة علي النهري، أُحييت المناسبة بإقامة صلاة جماعة، تلتها محاضرة دينية ومولد مبارك ألقاه الشيخ حسين عباس.

وفي شعبة الحلانية، أُقيمت وليمة إطعام، إلى جانب تكريم الأخوات الحافظات لكامل القرآن الكريم ولجنة الشعبة، كما جرى توزيع الخبز والتمر على جميع منازل الشعبة.

كما أقامت شعب الخريبة، ميسلون، الخضر، عين كفرزبد، والنبي شيت شرقي احتفالات متنوّعة تضمّنت محاضرات من وحي المناسبة وتواشيح دينية، إضافةً إلى عرض مسرحية في شعبة النبي شيت شرقي.

كذلك، نفّذت شعبة الخريبة زيارة لأحد جرحى البيجر، وقدّمت له قالب حلوى حبًّا بأمير المؤمنين (ع).

وفي شعبة النبي شيت غربي، أُقيمت أعمال زيارة أمين الله، ودعاء المجير، والصلاة الخاصة بالمناسبة، إلى جانب تواشيح دينية. كما نُظّم لقاء حواري وشعري، جرى خلاله توزيع خمس عشرة حصة لحمة على العوائل المتعفّفة.

أما شعبة الناصرية، فقد نظّمت محاضرة دينية للأخت ناهدة زين الدين، بحضور 45 أختًا.

وفي شعبة ماسا، أُقيم مولد نبوي إحياءً للمناسبة المباركة.

واختُتمت الفعاليات في شعبة سرعين الفوقا بلقاء حواري مع الحاجة ناهدة زين الدين، بحضور 18 أختًا، بعنوان: "المكلّف بين ولاية الأمير (ع) وولادة المهدي (عج)".

كما أحيت الهيئات النسائية في عددٍ من شعب القطاع السادس – الهرمل هذه المناسبة المباركة، عبر سلسلة من الأنشطة الثقافية، الدينية، والاجتماعية، عكست عمق الانتماء لنهج الولاية وروح العطاء المستمدّة من سيرة الإمام (ع).

ففي شعبة الإمام الحسن (ع)، أُقيم لقاء لجنود الحوراء بعنوان "كوني كفاطمة يكنّ عليًا" قدّمته الحاجة آسيا إسكندر، كما نُظّم مجلس عزاء في مأتم الشهيد حسين الجوهري، تخلّله توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال، إلى جانب إحياء المناسبة في أحياء شعبة أبي الفضل (ع).

وفي شعبة الإمام الهادي (ع)، أُحييت الذكرى من خلال مضيف "على حبّ علي"، ودروس تناولت سيرة الإمام (ع) ومناقبه، مع توزيع هدايا رمزية، بحضور 55 مشاركة.

كما أقامت شعبة الإمام الحسن (ع) احتفالًا في الحسينية، تضمّن فقرة قرآنية، محاضرة دينية، مولدًا شريفًا، مسابقة ثقافية، وتوزيع جوائز.

وضمن فعاليات المناسبة، نظّمت الهيئات النسائية في شعبة الإمام العسكري (ع)، وبمشاركة جمعية كشّافة الإمام المهدي (عج)، احتفالًا ودرسًا ثقافيًا بالمناسبة المباركة.

وفي حيّ النبي موسى (ع) ضمن شعبة أبي الفضل (ع)، أُقيمت معايدة تخلّلتها ضيافة من الحلوى، أعقبتها محاضرة عن فضائل أمير المؤمنين (ع)، وقراءة زيارة السيدة زينب (ع).

كما أقامت الهيئات النسائية في شعبة الإمام الجواد (ع) – التل، بالتعاون مع فوج السيدة نرجس (ع)، مأدبة إفطار على حبّ أمير المؤمنين (ع)، اقتصرت على التمر والخبز واللبن، بحضور 33 أختًا، وتخلّلها حديث الكساء وقراءة سيرة الولادة المباركة.

وفي شعبة الإمام الحسين (ع)، جرى توزيع ضيافة مرفقة بحرز الإمام بعدد 250 حبّة، تعبيرًا عن الفرح بولادة أمير المؤمنين (ع).

كذلك شهدت شعبة النبي إسماعيل احتفالًا تضمّن موعظة دينية، تواشيح إسلامية، مشهدية عن ولادة الأمير (ع)، ومسابقة دينية، بحضور 60 أختًا.

ولم تخلُ المناسبة من الأنشطة التربوية، حيث نفّذت مجموعة جنود الحوراء ورشة بعنوان "مشاريعي المستقبلية" بحضور 18 أختًا، اختُتمت بمولد من وحي المناسبة. كما عُقد لقاء لجنود الحوراء في شعبة أبي الفضل (ع) تخلّله مولد وذكر فضائل الإمام علي (ع).

واختُتمت الفعاليات بجلسة أسبوعية خاصة بالمناسبة مع الحاجة ماجدة المسمار، بحضور 22 مشاركة، في أجواء روحانية أكدت أنّ ذكرى ولادة أمير المؤمنين (ع) ما زالت منارةً للإيمان والعدل والعطاء في قلوب المحبّين.

