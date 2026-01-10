أصبح مستشفى هيكل في طرابلس أول مستشفى في شمال لبنان ينال اعتماد "JCI" الدولي الجهة العالمية الرائدة في تقييم جودة الخدمات الصحية، ليضع الشمال على الخارطة الطبية العالمية.

ويأتي هذا الإنجاز تقديرًا لجهود فريق طبي وإداري محلي متميز ويعكس قدرة كفاءات المنطقة على تطبيق أعلى المعايير الدولية.

وعلى هامش هذا الإنجاز، أقامت إدارة المستشفى غداء تكريميًا لعدد من الإعلاميين في الشمال تقديرًا لدورهم في مواكبة أنشطة المستشفى وندواته الطبية، وحرصهم على إبراز النجاحات التي تعكس الوجه الحضاري والإنساني للمنطقة.

وأكد رئيس مجلس إدارة المستشفى ريتشارد هيكل أن هذا الإنجاز هو محطة مفصلية في مسيرة المستشفى الطبية والإدارية، مشيرًا إلى أن الاعتماد الدولي جاء ثمرة جهد مستمر للكوادر المحلية، ويعكس التزام المستشفى بأعلى مستويات الرعاية الطبية.

بدورها، شددت مديرة المستشفى الدكتورة نسرين بازرباشي على أهمية وجود مستشفى يقدم خدمات بمعايير عالمية في الشمال، مؤكدة أن الاعتماد الدولي يضع مستشفى هيكل في مصاف المؤسسات الصحية الرائدة عالميًا.

الكلمات المفتاحية