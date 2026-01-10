كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي برعاية السفير الإيراني.. تدشين خزان المياه في مقام السيدة خولة (ع)

فلسطين

حماس تحذّر من تصاعد الاعتقالات السياسية وتطالب بالإفراج عن المعتقلين
فلسطين

حماس تحذّر من تصاعد الاعتقالات السياسية وتطالب بالإفراج عن المعتقلين

2026-01-10 14:31
84

حذرت حركة حماس من خطورة "تمادي أجهزة السلطة الأمنية في النهج القمعي اللاوطني"، ومن وحشية ما يتعرض له المعتقلون في السجون.

وأوضحت الحركة أنّ حملات الاعتقال السياسي التي تمارسها أجهزة السلطة في الضفة الغربية، ولا سيما في جنين، "تتصاعد بما يزيد الاحتقان الداخلي".

كما أكدت الحركة، أنّ الاعتقالات تخدم "بشكل مباشر أهداف الاحتلال" في ملاحقة المقاومين والنخب والأصوات الحرة وتفريغ الساحة الوطنية.

وشددت حماس على أنّ الشعب الفلسطيني لن يرضخ لسياسة تكميم الأفواه، داعيةً إلى الوقف الفوري لكل أشكال الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع المعتقلين.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس الأسرى والمعتقلون
إقرأ المزيد
المزيد
حماس تحذّر من تصاعد الاعتقالات السياسية وتطالب بالإفراج عن المعتقلين
حماس تحذّر من تصاعد الاعتقالات السياسية وتطالب بالإفراج عن المعتقلين
فلسطين منذ ساعتين
الشتاء يفاقم المعاناة في غزة: أمواج البحر تقتحم خيام النازحين 
الشتاء يفاقم المعاناة في غزة: أمواج البحر تقتحم خيام النازحين 
فلسطين منذ 6 ساعات
العدو مستمر بخرق وقف إطلاق النار في غزة: قصف جوي ومدفعي وعمليات نسف
العدو مستمر بخرق وقف إطلاق النار في غزة: قصف جوي ومدفعي وعمليات نسف
فلسطين منذ 6 ساعات
العدوان على قطاع غزة متواصل.. 15 شهيدًا في قصف منازل وخيام النازحين
العدوان على قطاع غزة متواصل.. 15 شهيدًا في قصف منازل وخيام النازحين
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
حماس تحذّر من تصاعد الاعتقالات السياسية وتطالب بالإفراج عن المعتقلين
حماس تحذّر من تصاعد الاعتقالات السياسية وتطالب بالإفراج عن المعتقلين
فلسطين منذ ساعتين
الشتاء يفاقم المعاناة في غزة: أمواج البحر تقتحم خيام النازحين 
الشتاء يفاقم المعاناة في غزة: أمواج البحر تقتحم خيام النازحين 
فلسطين منذ 6 ساعات
العدوان على قطاع غزة متواصل.. 15 شهيدًا في قصف منازل وخيام النازحين
العدوان على قطاع غزة متواصل.. 15 شهيدًا في قصف منازل وخيام النازحين
فلسطين منذ يوم
9 شهداء بينهم 4 أطفال وجرحى عديدون جرّاء الخروقات الصهيونية لوقف النار في قطاع غزة
9 شهداء بينهم 4 أطفال وجرحى عديدون جرّاء الخروقات الصهيونية لوقف النار في قطاع غزة
فلسطين منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة