حذرت حركة حماس من خطورة "تمادي أجهزة السلطة الأمنية في النهج القمعي اللاوطني"، ومن وحشية ما يتعرض له المعتقلون في السجون.

وأوضحت الحركة أنّ حملات الاعتقال السياسي التي تمارسها أجهزة السلطة في الضفة الغربية، ولا سيما في جنين، "تتصاعد بما يزيد الاحتقان الداخلي".

كما أكدت الحركة، أنّ الاعتقالات تخدم "بشكل مباشر أهداف الاحتلال" في ملاحقة المقاومين والنخب والأصوات الحرة وتفريغ الساحة الوطنية.

وشددت حماس على أنّ الشعب الفلسطيني لن يرضخ لسياسة تكميم الأفواه، داعيةً إلى الوقف الفوري لكل أشكال الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع المعتقلين.

الكلمات المفتاحية