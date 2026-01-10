رعى سفير الجمهورية الإسلامية في لبنان؛ مجتبى أماني، ممثَّلًا بمسؤول منطقة البقاع في حزب الله؛ الدكتور حسين النمر، حفل تدشين خزان المياه المركزي في العتبة المقدسة لمقام السيدة خولة (ع)، بحضور النائب ملحم الحجيري، ومسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر، ومسؤول قطاع بعلبك يوسف اليحفوفي، ومنفذ بعلبك في الحزب السوري القومي الاجتماعي؛ حسين الحاج حسن، ورئيس بلدية حورتعلا محمود المصري، ومسؤول الهيئة الإيرانية في قسم الهندسة والصيانة؛ المهندس عدنان القرعوش، ومسؤول العتبة الحسينية العلوية في مقام السيدة خولة؛ الحاج حسين نصر الله، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، ورجال دين، وفعاليات سياسية واجتماعية، ومهتمين.

وشكر النمر الجمهورية الإسلامية على وقوفها إلى جانب المستضعفين وتقديمها الدعم دون مقابل، وشكر كذلك اللجنة الشعبية الإيرانية ممثلة بالمهندس محسن القرعوش على تقديم الدعم ورفع مستوى الخدمات، وشكر مدير العتبة الحسينية العلوية الحاج حسين نصر الله على متابعته من أجل خدمة هذه المؤسسة، وفريق الخدمة في مقام السيدة خولة، ومدينة بعلبك التي تستحق كلّ خير، مؤكّدًا أنها كانت حاضرة منذ الطلقة الأولى للمقاومة، وقدمت التضحيات في أيام الشدة والصعوبات، وأثبت أبناؤها أنهم أهل الوفاء والريادة.

وقال إن هناك من يحاول تشويه صورة المدينة عبر بعض الأخبار التي تزعم أن مقام السيدة خولة هو مقر لتدريب السوريين. وأوضح النمر أنه بعد انقلاب النظام في سورية فُتح مقام السيدة خولة للمهجّرين من كلّ الطوائف، وقُدّمت لهم الخدمات في وقت تخلّت الدولة والجمعيات عن واجباتها، لكن بدل تقديم الثناء جرى التشويه. وأضاف: "نحن نضع ما حصل في خانة الضغوط، ولم يكتفوا بذلك بل طالت الاتهامات المجمع السكني في الهرمل، وبدل أن تؤويهم الدولة كلبنانيين كانت الهجمة عليهم أكبر، مطالبًا "هؤلاء الناعقين السفهاء بأن يستفيقوا قبل أن ترتد عليهم أفعالهم"، مضيفًا: "إن ما جرى هو من واجبنا الشرعي والأخلاقي".

وتابع قائلًا: في "غمرة الضغوط من "إسرائيل" وأميركا، هناك من يظن أننا سهونا عن قضيتنا الأساسية فلسطين"، مؤكدًا أن "فلسطين كانت وما زالت البوصلة"، وهي ــ بحسب ما جاء في كلامه ــ "قبلتنا الأولى المعتدى عليها، ومن واجبنا انتزاع هذه الغدة السرطانية وإعادة الأرض لأصحابها، وفي سبيلها نقدّم كلّ التضحيات ونعمل في هذا السياق. وأردف: "إن المقاومة نهج ومشروع لن نتخلى عنه، ولا يمكن أن نخون تضحيات قادتنا، وإن قيادة المقاومة بما تمتلكه من عقل وحكمة تعرف كيف تتصرف وتعطي لكل مرحلة حقها، وهي تعمل في سبيل الخير".

بدوره، أكد المهندس عدنان القرعوش أن مسيرة البناء والإعمار لم تبدأ اليوم مع افتتاح الخزان، ولم تكن هذه المسيرة ظرفية، فالصمود لا يُرفع بالشعارات بل بالوقوف إلى جانب عوائل الشهداء الذين لا بد من العمل على دعمهم وصون كرامتهم.

من جهته، شكر الحاج حسين نصر الله الهيئة الإيرانية الشعبية وقائد الجمهورية الإسلامي آية الله العظمى الإمام الخامنئي الذي يواجه كلّ محور الشر في هذه المرحلة العصيبة. وقال: يطلّ علينا أحد النواب والإعلاميين المدعومين من السفارة الأميركية و"إسرائيل" بالهجوم علينا وعلى المقامات الدينية من أجل إرضاء أميركا". وتمنى على رئاسة الجمهورية اللبنانية التعاون مع الجمهورية الإسلامية من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي والتجاوب لخدمة الشعب اللبناني. وفي الختام، قُصّ شريط الافتتاح.

